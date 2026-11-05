рф похитила более 20 тыс. украинских детей — Зеленский рассказал, сколько удалось вернуть

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Андорры Ксавье Эспотом Саморой совместные усилия по возвращению украинских детей, которых похитила Россия, передает УНН.

Мы много работаем с Ватиканом, странами Ближнего Востока, нашими другими партнерами. Уже удалось вернуть 2790 детей из более чем 20 тысяч похищенных. Но каждый раз это вызовы: найти, проверить, доказать и вернуть. И каждый раз Россия сопротивляется. С господином Премьер-министром говорили о том, какими конкретными шагами может помочь Андорра. Договорились, что команды свяжутся и будут работать вместе

По словам Президента, также говорили о возможностях Андорры поддержать украинскую энергетику.

Проинформировал о ситуации с российскими ударами и последствиях этих атак. Любая поддержка энергетики сейчас и в течение зимы может помочь нашим людям. Спасибо!