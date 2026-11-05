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рф похитила более 20 тыс. украинских детей — Зеленский рассказал, сколько удалось вернуть

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Зеленский обсудил с премьер-министром Андорры возвращение похищенных Россией детей: уже вернули 2790 из более чем 20 тысяч. Также шла речь о поддержке украинской энергетики.

рф похитила более 20 тыс. украинских детей — Зеленский рассказал, сколько удалось вернуть
Фото: Igor Vetushko

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Андорры Ксавье Эспотом Саморой совместные усилия по возвращению украинских детей, которых похитила Россия, передает УНН.

Мы много работаем с Ватиканом, странами Ближнего Востока, нашими другими партнерами. Уже удалось вернуть 2790 детей из более чем 20 тысяч похищенных. Но каждый раз это вызовы: найти, проверить, доказать и вернуть. И каждый раз Россия сопротивляется. С господином Премьер-министром говорили о том, какими конкретными шагами может помочь Андорра. Договорились, что команды свяжутся и будут работать вместе 

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, также говорили о возможностях Андорры поддержать украинскую энергетику.

Проинформировал о ситуации с российскими ударами и последствиях этих атак. Любая поддержка энергетики сейчас и в течение зимы может помочь нашим людям. Спасибо! 

- резюмировал Зеленский.

50 стран и четыре организации пообещали содействовать возвращению домой депортированных украинских детей30.09.26, 03:55 • 21097 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Андорра
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Владимир Зеленский
Украина
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