рф похитила более 20 тыс. украинских детей — Зеленский рассказал, сколько удалось вернуть
Киев • УНН
Зеленский обсудил с премьер-министром Андорры возвращение похищенных Россией детей: уже вернули 2790 из более чем 20 тысяч. Также шла речь о поддержке украинской энергетики.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Андорры Ксавье Эспотом Саморой совместные усилия по возвращению украинских детей, которых похитила Россия, передает УНН.
Мы много работаем с Ватиканом, странами Ближнего Востока, нашими другими партнерами. Уже удалось вернуть 2790 детей из более чем 20 тысяч похищенных. Но каждый раз это вызовы: найти, проверить, доказать и вернуть. И каждый раз Россия сопротивляется. С господином Премьер-министром говорили о том, какими конкретными шагами может помочь Андорра. Договорились, что команды свяжутся и будут работать вместе
По словам Президента, также говорили о возможностях Андорры поддержать украинскую энергетику.
Проинформировал о ситуации с российскими ударами и последствиях этих атак. Любая поддержка энергетики сейчас и в течение зимы может помочь нашим людям. Спасибо!
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