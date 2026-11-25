Последний день Патрика Стюарта на съёмочной площадке фильма «Мстители: Судный день» стал чрезвычайно эмоциональным для всей команды. Актёр, который умер в октябре в возрасте 86 лет, несмотря на проблемы со здоровьем смог завершить работу над картиной. Об этом рассказал режиссёр Энтони Руссо в интервью Entertainment Weekly, пишет УНН.

Детали

По словам режиссёра, Стюарт прилагал значительные усилия, чтобы исполнить свою роль и поддерживать взаимодействие с коллегами на площадке.

Это был человек, который испытывал серьёзные проблемы со здоровьем, но всё равно приходил на съёмочную площадку и работал. То, что он смог преодолеть эти трудности и продемонстрировать такую игру, сделало этот момент чрезвычайно эмоциональным - отметил Руссо.

Актёр умер 28 октября в своём доме в Лос-Анджелесе после борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.

Президент Marvel Studios Кевин Файги также вспомнил последний день Стюарта на съёмках. По его словам, актёр встал и произнёс речь перед съёмочной группой. Тогда команда ещё не знала наверняка, что это его последний день на площадке, однако сам Стюарт, похоже, это осознавал.

В картине «Мстители: Судный день» Стюарт в последний раз сыграет профессора Чарльза Ксавьера — основателя Людей Икс. Актёр впервые воплотил этого персонажа в фильме «Люди Икс» 2000 года. Впоследствии он возвращался к этой роли в нескольких частях франшизы, а также в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

В новой картине Стюарт вновь появится вместе с Иэном Маккелленом, который сыграет Магнето. Режиссёр Джо Руссо рассказал, что между персонажами будет эмоциональная сцена, посвящённая прощению.

Кевин Файги отметил, что Marvel Studios рассматривает возможность отдельно почтить память актёра в финальной версии фильма.

«Мы уже давно завершили съёмки этого фильма, и он проделал для нас невероятную работу. Теперь мы думаем, как сделать что-то, что почтит память нашего друга», — сказал Файги.

В актёрский состав «Мстителей: Судный день» также вошли Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Крис Эванс, Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Энтони Маки и Флоренс Пью. Дауни-младший сыграет главного антагониста — Доктора Дума.

Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 18 декабря.