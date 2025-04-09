Лос-Анджелес

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29383 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 44434 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 49715 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55818 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67977 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56833 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55990 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 120098 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81951 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226601 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88379 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 21091 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17968 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16761 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 18317 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88393 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 120098 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226601 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403585 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395988 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11125 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16773 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17978 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 21103 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75260 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Лос-Анджелес

Новости по теме

Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена и Джима Моррисона, умер в возрасте 65 лет

В Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет умер голливудский актер Вэл Килмер. Причиной смерти стала пневмония, вызванная раком горла, который у него диагностировали в 2014 году.

Новости Мира • 2 апреля, 05:25 • 7192 просмотра

Легенда спринта Джонсон намерен осуществить революцию в легкой атлетике, организовав "Трассу Большого шлема"

Звезды легкой атлетики соберутся на серии соревнований Grand Slam Track. Общий призовой фонд составит 12,9 миллиона долларов, события будут транслироваться в 189 странах.

спорт • 1 апреля, 14:42 • 24785 просмотра

Самолет с 200 пассажирами развернулся над Индийским океаном из-за пассажира: подробности инцидента

Самолет Jetstar, летевший из Бали в Мельбурн с 200 пассажирами, вернулся из-за неадекватного пассажира, который пытался открыть дверь. Нарушителя сняли с рейса.

Новости Мира • 1 апреля, 12:35 • 8107 просмотра

Неловкий момент: Boeing с 257 пассажирами на борту внезапно развернулся во время рейса по удивительной причине

Самолет Boeing 787, направлявшийся из Лос-Анджелеса в Шанхай, совершил неожиданный разворот над Тихим океаном. Причиной стал пилот, забывший паспорт, что привело к семичасовой задержке.

Новости Мира • 25 марта, 14:18 • 20570 просмотра

Бам Маргера появится в будущей видеоигре "Pro Skater"

Тони Хоук убедил Activision вернуть скейтбордиста Бама Маргеру в игру «Tony Hawk’s Pro Skater 3+4». Марджера записал свои движения для анимации персонажа. Выход игры запланирован на 11 июля.

УНН Lite • 25 марта, 08:19 • 64747 просмотра

Канье Уэст сбежал в Токио после ссоры с Ким в сети

Рэпер Канье Уэст поехал в Токио после споров с Ким Кардашьян по поводу музыкального сотрудничества их дочери Норт с Playboi Carti. Уэст раскритиковал Carti и заявил, что у мужчины должно быть последнее слово в отношении детей.

Новости Мира • 25 марта, 07:13 • 77412 просмотра

Неуважительный пост Джастина Бибера подогрел слухи о проблемах в браке с Хейли

Пока Хейли Бибер отдыхала, Джастин опубликовал мем с ребенком, показывающим средние пальцы, якобы за спиной девушки. Также он назвал актрису Шарлотту Лоуренс "Моя милашка".

УНН Lite • 24 марта, 08:17 • 61426 просмотра

Умер актер Вингс Хаузер, известный по ролям в сериалах 1980-х и 1990-х

Американский актер Вингс Хаузер умер в возрасте 76 лет после продолжительной болезни. Он был известен по ролям в сериалах "Команда А", "Беверли-Хиллз 90210" и "Крутой Уокер".

Новости Мира • 21 марта, 18:41 • 20166 просмотра

Деми Мур поделилась редкими фото с Брюсом Уиллисом на его 70-летие

Деми Мур отметила 70-летие Брюса Уиллиса, опубликовав редкие семейные фото на фоне его борьбы с деменцией. На снимках актер изображен с дочерьми и внучкой.

Новости Мира • 20 марта, 15:29 • 108130 просмотра

Бокс включен в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе: детали решения МОК

МОК официально включил бокс в программу Олимпийских игр 2028 в Лос-Анджелесе, после лишения IBA признания и создания World Boxing. Александр Хижняк сможет защитить титул.

спорт • 20 марта, 12:40 • 17865 просмотра

Компания Starbucks должна выплатить 50 млн долларов мужчине за ожоги от горячего кофе в Лос-Анджелесе

Калифорнийский суд обязал Starbucks выплатить Майклу Гарсии 50 миллионов долларов за ожоги, полученные из-за пролитого горячего кофе в 2020 году. Компания планирует обжаловать приговор.

Новости Мира • 16 марта, 02:53 • 25033 просмотра

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин расплакался во время победы своего младшего брата Кирана на «Оскаре»-2025. Киран получил награду за роль Бенки Каплана в фильме «Настоящая боль».

УНН Lite • 4 марта, 18:57 • 116213 просмотра

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Северном Голливуде во время празднования после церемонии «Оскар». Очевидцы сообщали о сильной тряске и колебаниях высотных зданий, однако пострадавших нет.

Новости Мира • 3 марта, 10:45 • 214476 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

В Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения премии "Оскар". Больше всего наград получили фильмы "Анора", "Бруталист" и "Wicked: Чародейка", а Бразилия и Латвия впервые получили статуэтки.

Новости Мира • 3 марта, 04:20 • 196799 просмотра

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

97-я церемония вручения «Оскара» состоится 3 марта в театре Долби в Лос-Анджелесе. Среди номинантов фильмы «Анора», «Бруталист» и «Эмилия Перес», а ведущим станет комик Конан О'Брайен.

Культура • 28 февраля, 14:39 • 479240 просмотра

Умер Джин Хэкмен, легенда Голливуда, известный по фильмам «Французский связной», «Бонни и Клайд»

95-летнего голливудского актера Джина Гекмена и его 63-летнюю жену Бетси Аракаву обнаружили мертвыми в их доме в Санта-Фе. Гекмен был известен ролями в фильмах «Французский связной», «Бонни и Клайд» и «Непрощенный».

Новости Мира • 27 февраля, 09:52 • 27597 просмотра

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

Супруги Канье Уэст и Бьянки Цензори решили дать браку второй шанс после недавнего разрыва. Пара появилась вместе на премьере нового фильма, где Бьянка сыграла главную роль.

Новости Мира • 25 февраля, 10:08 • 129114 просмотра

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Кристина Фултон подала иск на Николаса Кейджа и их сына Уэстона из-за жестокого нападения в 2024 году. Она обвиняет Кейджа в халатности в отношении агрессивного поведения сына и требует компенсации за полученные травмы.

Новости Мира • 21 февраля, 11:06 • 145363 просмотра

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

57-летняя Памела Андерсон возвращается в Голливуд с номинацией на «Золотой глобус» и премией SAG за роль в фильме Джии Копполы. Актриса отказалась от макияжа и получает признание критиков.

Новости Мира • 20 февраля, 19:48 • 147804 просмотра

Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

Спустя 17 лет после выхода «Хэнкока» Уилл Смит намекнул на возможное продолжение фильма. По его словам, Зендею рассматривают на роль в сиквеле супергеройского блокбастера.

Новости Мира • 20 февраля, 08:19 • 134106 просмотра

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Брайан Фридман заявил о потере Джастином Бальдони рабочих возможностей из-за обвинений в домогательствах. Актер отказывается от посредничества, пока его не оправдают от обвинений Блейк Лайвли.

Новости Мира • 19 февраля, 10:04 • 196323 просмотра

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

Суд Лос-Анджелеса признал рэпера A$AP Rocky невиновным по делу о стрельбе, по которому ему грозило 24 года. Рианна поддерживала мужа в суде и не сдерживала слез после оправдания.

Новости Мира • 19 февраля, 07:54 • 174692 просмотра

«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

На церемонии BAFTA 2025 фильмы «Конклав» и «Бруталист» получили по четыре награды. «Конклав» получил призы за лучший британский фильм и лучший фильм, а „Бруталист“ отметился в режиссерской номинации.

Новости Мира • 17 февраля, 18:10 • 121012 просмотра

Левый защитник "Полесья" Артем Смоляков присоединился к клубу из МЛС

19-летний защитник "Полесья" Артем Смоляков подписал контракт с "Лос-Анджелес" до 2028 года. Он станет партнером чемпионов мира Уго Льориса и Оливье Жиру.

спорт • 14 февраля, 21:12 • 31889 просмотра

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Live Nation Productions приступила к съемкам комедии «New Years Rev» о трех друзьях, которые отправляются в Лос-Анджелес ради выступления с Green Day. В фильме снимаются Мейсон Темз, Кайлар Коффман и звезды сериала «Офис».

Новости Мира • 11 февраля, 15:01 • 132158 просмотра

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Ye (Канье Уэст) начал продажу футболок с нацистской символикой на сайте Yeezy через Shopify. Антидиффамационная лига осудила действия артиста, указав на маркировку «HH-01» как кодовое обозначение «Хайль Гитлер».

Новости Мира • 11 февраля, 08:18 • 133493 просмотра

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Уличный музыкант подал иск против Шона Комбса, обвиняя его в изнасиловании после подсыпания наркотиков в напиток. Инцидент якобы произошел в ноябре 2022 года в Лос-Анджелесе.

Новости Мира • 11 февраля, 07:19 • 133971 просмотра

Голливудский продюсер признан виновным в двойном убийстве и изнасиловании семи женщин

Дэвида Пирса признали виновным в убийстве двух женщин и изнасиловании семи других в Лос-Анджелесе. Продюсер давал жертвам фентанил и «наркотик для изнасилования», за что ему грозит пожизненное заключение.

Новости Мира • 10 февраля, 07:41 • 28116 просмотра

В США мужчина два года провел в тюрьме, потому что не смог подтвердить свою личность

В США Мэттью Киранс 36 лет выдавал себя за Уильяма Вудса, украв его личные данные. Настоящий Вудс попал в тюрьму и психбольницу, пытаясь доказать свою личность, пока ДНК-тест не выявил правду.

Новости Мира • 8 февраля, 06:49 • 30961 просмотра

Майк Тайсон дрался против ютубера Джейка Пола из-за проблем с законом: что известно

Майк Тайсон признался, что согласился на бой с Джейком Полом из-за страха судебного иска. Легендарный боксер проиграл поединок по очкам, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

спорт • 6 февраля, 16:43 • 35866 просмотра