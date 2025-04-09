Лос-Анджелес

В США мужчина два года провел в тюрьме, потому что не смог подтвердить свою личность

В США Мэттью Киранс 36 лет выдавал себя за Уильяма Вудса, украв его личные данные. Настоящий Вудс попал в тюрьму и психбольницу, пытаясь доказать свою личность, пока ДНК-тест не выявил правду.