Лос-Анджелес

В Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет умер голливудский актер Вэл Килмер. Причиной смерти стала пневмония, вызванная раком горла, который у него диагностировали в 2014 году.
Звезды легкой атлетики соберутся на серии соревнований Grand Slam Track. Общий призовой фонд составит 12,9 миллиона долларов, события будут транслироваться в 189 странах.
Самолет Jetstar, летевший из Бали в Мельбурн с 200 пассажирами, вернулся из-за неадекватного пассажира, который пытался открыть дверь. Нарушителя сняли с рейса.
Самолет Boeing 787, направлявшийся из Лос-Анджелеса в Шанхай, совершил неожиданный разворот над Тихим океаном. Причиной стал пилот, забывший паспорт, что привело к семичасовой задержке.
Тони Хоук убедил Activision вернуть скейтбордиста Бама Маргеру в игру «Tony Hawk’s Pro Skater 3+4». Марджера записал свои движения для анимации персонажа. Выход игры запланирован на 11 июля.
Рэпер Канье Уэст поехал в Токио после споров с Ким Кардашьян по поводу музыкального сотрудничества их дочери Норт с Playboi Carti. Уэст раскритиковал Carti и заявил, что у мужчины должно быть последнее слово в отношении детей.
Пока Хейли Бибер отдыхала, Джастин опубликовал мем с ребенком, показывающим средние пальцы, якобы за спиной девушки. Также он назвал актрису Шарлотту Лоуренс "Моя милашка".
Американский актер Вингс Хаузер умер в возрасте 76 лет после продолжительной болезни. Он был известен по ролям в сериалах "Команда А", "Беверли-Хиллз 90210" и "Крутой Уокер".
Деми Мур отметила 70-летие Брюса Уиллиса, опубликовав редкие семейные фото на фоне его борьбы с деменцией. На снимках актер изображен с дочерьми и внучкой.
МОК официально включил бокс в программу Олимпийских игр 2028 в Лос-Анджелесе, после лишения IBA признания и создания World Boxing. Александр Хижняк сможет защитить титул.
Калифорнийский суд обязал Starbucks выплатить Майклу Гарсии 50 миллионов долларов за ожоги, полученные из-за пролитого горячего кофе в 2020 году. Компания планирует обжаловать приговор.
Маколей Калкин расплакался во время победы своего младшего брата Кирана на «Оскаре»-2025. Киран получил награду за роль Бенки Каплана в фильме «Настоящая боль».
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Северном Голливуде во время празднования после церемонии «Оскар». Очевидцы сообщали о сильной тряске и колебаниях высотных зданий, однако пострадавших нет.
В Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения премии "Оскар". Больше всего наград получили фильмы "Анора", "Бруталист" и "Wicked: Чародейка", а Бразилия и Латвия впервые получили статуэтки.
97-я церемония вручения «Оскара» состоится 3 марта в театре Долби в Лос-Анджелесе. Среди номинантов фильмы «Анора», «Бруталист» и «Эмилия Перес», а ведущим станет комик Конан О'Брайен.
95-летнего голливудского актера Джина Гекмена и его 63-летнюю жену Бетси Аракаву обнаружили мертвыми в их доме в Санта-Фе. Гекмен был известен ролями в фильмах «Французский связной», «Бонни и Клайд» и «Непрощенный».
Супруги Канье Уэст и Бьянки Цензори решили дать браку второй шанс после недавнего разрыва. Пара появилась вместе на премьере нового фильма, где Бьянка сыграла главную роль.
Кристина Фултон подала иск на Николаса Кейджа и их сына Уэстона из-за жестокого нападения в 2024 году. Она обвиняет Кейджа в халатности в отношении агрессивного поведения сына и требует компенсации за полученные травмы.
57-летняя Памела Андерсон возвращается в Голливуд с номинацией на «Золотой глобус» и премией SAG за роль в фильме Джии Копполы. Актриса отказалась от макияжа и получает признание критиков.
Спустя 17 лет после выхода «Хэнкока» Уилл Смит намекнул на возможное продолжение фильма. По его словам, Зендею рассматривают на роль в сиквеле супергеройского блокбастера.
Брайан Фридман заявил о потере Джастином Бальдони рабочих возможностей из-за обвинений в домогательствах. Актер отказывается от посредничества, пока его не оправдают от обвинений Блейк Лайвли.
Суд Лос-Анджелеса признал рэпера A$AP Rocky невиновным по делу о стрельбе, по которому ему грозило 24 года. Рианна поддерживала мужа в суде и не сдерживала слез после оправдания.
На церемонии BAFTA 2025 фильмы «Конклав» и «Бруталист» получили по четыре награды. «Конклав» получил призы за лучший британский фильм и лучший фильм, а „Бруталист“ отметился в режиссерской номинации.
19-летний защитник "Полесья" Артем Смоляков подписал контракт с "Лос-Анджелес" до 2028 года. Он станет партнером чемпионов мира Уго Льориса и Оливье Жиру.
Live Nation Productions приступила к съемкам комедии «New Years Rev» о трех друзьях, которые отправляются в Лос-Анджелес ради выступления с Green Day. В фильме снимаются Мейсон Темз, Кайлар Коффман и звезды сериала «Офис».
Ye (Канье Уэст) начал продажу футболок с нацистской символикой на сайте Yeezy через Shopify. Антидиффамационная лига осудила действия артиста, указав на маркировку «HH-01» как кодовое обозначение «Хайль Гитлер».
Уличный музыкант подал иск против Шона Комбса, обвиняя его в изнасиловании после подсыпания наркотиков в напиток. Инцидент якобы произошел в ноябре 2022 года в Лос-Анджелесе.
Дэвида Пирса признали виновным в убийстве двух женщин и изнасиловании семи других в Лос-Анджелесе. Продюсер давал жертвам фентанил и «наркотик для изнасилования», за что ему грозит пожизненное заключение.
В США Мэттью Киранс 36 лет выдавал себя за Уильяма Вудса, украв его личные данные. Настоящий Вудс попал в тюрьму и психбольницу, пытаясь доказать свою личность, пока ДНК-тест не выявил правду.
Майк Тайсон признался, что согласился на бой с Джейком Полом из-за страха судебного иска. Легендарный боксер проиграл поединок по очкам, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.