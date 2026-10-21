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Звезда «Мамма Миа!» Аманда Сейфрид рассказала о жизни после разрыва с мужем

Киев • УНН

 • 2892 просмотра

Актриса подтвердила новый этап жизни после расставания с Томасом Садоски. Причины завершения девятилетнего брака она не раскрыла.

Звезда «Мамма Миа!» Аманда Сейфрид рассказала о жизни после разрыва с мужем

Американская актриса Аманда Сейфрид, известная по фильмам «Мамма Миа!» и «Дрянные девчонки», впервые за последнее время откровенно рассказала об изменениях в личной жизни после расставания с мужем, актёром Томасом Садоски. Пара решила разойтись после 9 лет брака. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

40-летняя актриса прокомментировала новый этап своей жизни во время благотворительного вечера Academy Museum Gala, который состоялся 18 октября в Лос-Анджелесе.

По словам Сейфрид, последний месяц оказался для неё необычным, однако она старается воспринимать изменения позитивно и не сожалеть о прошлом.

Что актриса сказала о разводе

По уважительной причине. Не знаю, мне кажется, что всё, что происходит, должно происходить, и каждый человек в твоей жизни должен быть в ней

– сказала Сейфрид, комментируя последние события в личной жизни.

Актриса не стала публично раскрывать подробности разрыва и объяснять, что именно привело к завершению её многолетних отношений с Садоски.

Аманда Сейфрид и Томас Садоски поженились в 2017 году. Супруги долгое время старались оберегать личную жизнь от чрезмерного внимания прессы.

О расставании пары стало известно в сентябре 2026 года. Несмотря на завершение брака, Сейфрид в своём последнем комментарии сосредоточилась не на причинах разрыва, а на принятии изменений и новом этапе жизни.

Принц Гарри заявил о желании "отпустить прошлое" и примириться с отцом и братом20.10.26, 23:10 • 4480 просмотров

Степан Гафтко

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