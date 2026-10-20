Принц Гарри заявил о желании "отпустить прошлое" и примириться с отцом и братом

Принц Гарри. Photograph: Shutterstock

Герцог Сассекский заявил, что хочет наладить свои непростые отношения с отцом и братом — королём Чарльзом и принцем Уильямом, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В разговоре с журналом GQ в Нью-Йорке принц Гарри, говоря о своих сложных отношениях с Уильямом и королём Чарльзом, отметил, что с точки зрения семейных взаимоотношений это ситуация, "знакомая очень многим людям".

"Бывают разногласия между братьями и сёстрами, случаются разрывы в отношениях между детьми и их родителями — или одним из родителей", — сказал он.

"Люди, с которыми я общаюсь, постоянно поднимают эту тему, поэтому я знаю, насколько это распространённая проблема".

"Возможно, именно поэтому к нам приковано такое внимание... Люди смотрят на нас и думают: „Интересно, как они собираются с этим справиться?". А потом: „Возможно, то, как они будут решать свои проблемы, поможет мне разобраться со своими"".

"Некоторые не хотят, чтобы всё наладилось. А я хочу. Учитывая всё, что происходит в мире, самое важное — примириться. Это главное".

Принц Гарри рассказал, как морально и эмоционально заболел после переезда из Великобритании

На вопрос, верит ли он, что сможет залечить "эту рану", Гарри ответил: "Да, конечно... знаете, шрамы остаются навсегда, но... отпустить прошлое — это то, к чему я призвал бы каждого".

"Если определённые вещи из прошлого до сих пор влияют на вашу повседневную жизнь, отпустить их сложнее".

"Но, как по мне, в мире и так хватает драмы — как глобальной, так и в личной жизни людей, — так зачем же ещё и продолжать конфликты в семье?"

Добавим

Позже представитель супругов Сассекских уточнил, что слова Гарри не были направлены против принца Уильяма или кого-либо ещё из королевской семьи; это были общие рассуждения.

Интервью, записанное в прошлом месяце, было опубликовано на сайте GQ именно тогда, когда королевская семья принимала в Виндзорском замке султана Омана, прибывшего с государственным визитом.

Говоря о переезде своей семьи в Великобританию, Гарри отметил, что они вернулись ради "новых возможностей для семьи"; в частности, для него было очень важно, чтобы дети могли учиться в британских школах. Он добавил: "Я понятия не имел, насколько это для меня важно. Я всегда думал, что это будет чем-то, что я — или мы — попробуем осуществить. Но теперь, когда дети уже две недели ходят в школу, им там очень нравится; это даёт им совершенно иной жизненный опыт. Не волнуйтесь, я не критикую американские школы".

Он также отметил, что для его детей — семилетнего Арчи и пятилетней Лилибет — "чрезвычайно важно" получить два "совершенно разных культурных опыта".

Принц Гарри раскрыл необычное семейное правило, которого они с Меган Маркл придерживаются ради счастливого брака

Гарри, который откровенно говорил о том, как преодолевал горе и травму после смерти матери, отметил: он надеется, что рассказ о его собственном опыте поможет другим, а не просто вызовет сочувствие публики к нему самому.

"Мне точно не нужно никакое сочувствие. Почему? Потому что я — принц. Меня окружают люди, которые меня поддерживают; я прошёл различные виды терапии и приложил немало усилий к работе над собой. Интересно, где бы я был, если бы не сделал этого — ситуация могла бы сложиться совсем иначе", — сказал он.