Принц Гарри рассказал, как морально и эмоционально заболел после переезда из Великобритании

Принц Гарри рассказал, что после переезда в Канаду в конце 2019 года пережил двухнедельный период депрессивного состояния. По его словам, резкая смена обстановки и отсутствие привычного стресса неожиданно сказались на его самочувствии. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

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Герцог Сассекский поделился личными переживаниями во время онлайн-мастер-класса, посвящённого преодолению горя, в разговоре с нейробиологом.

Гарри вспомнил, что в конце 2019 года вместе с Меган провёл 6 недель в Канаде перед окончательным переездом в США в 2020 году.

Через 2–3 дня я пережил резкий спад адреналина — нечто, с чем никогда раньше не сталкивался — рассказал принц.

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По словам герцога, он настолько привык к постоянному напряжению, что после переезда столкнулся с трудностями в обычной повседневной жизни.

Я примерно на 2 недели впал в депрессию и чувствовал, что не могу нормально функционировать без адреналина — признался Гарри.

Принц также рассказал, что после гибели матери, принцессы Дианы, в 1997 году долгое время испытывал эмоциональное оцепенение.

По его словам, он испытывал чувство вины даже из-за возможности быть счастливым без матери.

Ранее Гарри и его брат Уильям неоднократно открыто говорили о психологических трудностях после потери Дианы и поддерживали благотворительные инициативы в сфере психического здоровья.

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