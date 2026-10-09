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Принц Гаррі розповів, як морально та емоційно захворів після переїзду з Великої Британії

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

Після переїзду до Канади наприкінці 2019 року Гаррі пережив двотижневий депресивний стан. Він також згадав втрату матері.

Принц Гаррі розповів, як морально та емоційно захворів після переїзду з Великої Британії

Принц Гаррі розповів, що після переїзду до Канади наприкінці 2019 року пережив двотижневий період депресивного стану. За його словами, різка зміна обстановки та відсутність звичного стресу несподівано позначилися на його самопочутті. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Герцог Сассекський поділився особистими переживаннями під час онлайн-майстер-класу, присвяченого подоланню горя, у розмові з нейробіологом.

Гаррі пригадав, що наприкінці 2019 року разом із Меган провів 6 тижнів у Канаді перед остаточним переїздом до США у 2020 році.

Через 2-3 дні я пережив різкий спад адреналіну – щось, із чим ніколи раніше не стикався

– розповів принц.

Гаррі також згадав переживання після втрати матері

За словами герцога, він настільки звик до постійного напруження, що після переїзду відчув труднощі зі звичайним повсякденним життям.

Я приблизно на 2 тижні впав у депресію і відчував, що не можу нормально функціонувати без адреналіну

– зізнався Гаррі.

Принц також розповів, що після загибелі матері, принцеси Діани, у 1997 році тривалий час відчував емоційне заціпеніння.

За його словами, він переживав почуття провини навіть через можливість бути щасливим без матері.

Раніше Гаррі та його брат Вільям неодноразово відкрито говорили про психологічні труднощі після втрати Діани та підтримували благодійні ініціативи у сфері психічного здоров'я.

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Степан Гафтко

СвітУНН Lite
Вільям, принц Уельський
Принц Гаррі
Канада
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Меган Маркл