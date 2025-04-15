Меган, герцогиня Сассекська

Герцогиня Сассекська Меган Маркл зізналась, що пережила післяпологову прееклампсію. Це небезпечне ускладнення, яке викликає підвищений тиск та загрожує життю.
Герцогиня Сассекська анонсувала запуск власного бренду продуктів "As Ever", до якого увійдуть джеми, мед та суміші для млинців. Вона поділилася фотографіями зі зйомок нової колекції.
У березні 2025 року виходять п'ять нових серіалів різних жанрів - від супергеройського "Шибайголови" до реаліті-шоу з Меган Маркл. Серед прем'єр також детектив, комедія та сімейна драма.
Колишній співробітник розповів про наміри Меган Маркл стати захисницею бідних, як принцеса Діана. Герцогиня не змогла адаптуватися до королівських обов'язків та правил.
Канал ABC тимчасово призупиняє показ жіночого спін-оффу "Холостяка", але не скасовує його повністю. Шоу може повернутися на канал Disney цього року, хоча точні терміни поки невідомі.
Дональд Трамп заявив, що не зацікавлений у депортації принца Гаррі зі США, незважаючи на перевірку законності його перебування. За словами президента, "у Гаррі й так вистачає проблем із дружиною".
Суд у Вашингтоні знову перевіряє законність перебування принца Гаррі в США через його зізнання про вживання наркотиків у мемуарах. Дональд Трамп заявив, що не захищатиме герцога у цій справі.
Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці оголосили про народження доньки Афіни Елізабет Роуз. Новонароджена посіла 11-те місце в черзі на британський престол.
Принц Чарльз дав Меган Маркл прізвисько "Вольфрам" через її стійкий характер та непохитність. Це було знаком поваги та способом привітати її в королівській родині.
News Group Newspapers погодилася на мирову угоду з принцом Гаррі щодо незаконного втручання в його приватне життя. Компанія виплатить значну компенсацію за стеження та злом телефону в період 1996-2011 років.
Netflix переніс прем'єру лайфстайл-шоу герцогині Сассекської з січня на 4 березня через руйнування від пожеж у Лос-Анджелесі. У новому шоу "З любов'ю, Меган" герцогиня ділитиметься порадами та проводитиме відверті розмови з друзями.
Герцогиня Сассекська запускає нове лайфстайл-шоу на Netflix, де показує себе в образі домогосподарки. Це повернення до її коріння як лайфстайл-блогера та спроба створити власний бренд окремо від принца Гаррі.
Герцогиня Сассекська анонсувала власне реаліті-шоу "With Love, Meghan" на Netflix. У програмі вона ділитиметься порадами щодо кулінарії, садівництва та рукоділля разом із зірковими гостями.
Герцогиня Сассекська опублікувала відео на пляжі в білому костюмі, де написала "2025" на піску. Вимкнення коментарів під дописом викликало критику в соціальних мережах.
Принц і принцеса Уельські опублікували різдвяну листівку та не з'являться на традиційному обіді в Букінгемському палаці. Родина вже перебуває в Норфолку зі своїми дітьми.
Принц Гаррі та Меган Маркл опублікували святкову листівку з фото своїх дітей. Шанувальники були вражені довгим волоссям трирічної принцеси Лілібет, яку не бачили з 2022 року.
Герцог Сассекський заявив, що вони з Меган Маркл планують залишитися в США через безпеку та майбутнє дітей. Сім'я проживає в Монтесіто, Каліфорнія, з 2020 року після від'їзду з королівської родини.
Принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про створення програми 'The Parents Network' для підтримки сімей, які зіткнулися з онлайн-цькуванням. Подружжя планує висвітлити важливість захисту молоді в Інтернеті під час візиту до Колумбії.
Король Чарльз прагне налагодити стосунки зі своїми онуками Арчі і Лілібет, оскільки йому недостатньо бачитися з ними тільки під час відеодзвінків, і він хоче надолужити згаяний час.
Принц Гаррі та Меган Маркл планують відвідати Нігерію в травні, щоб обговорити майбутнє проведення в країні Ігор Нескорених для поранених ветеранів.
Пранкер перенаправляє веб-сайт зі схожою назвою з брендом Меган Маркл на конкуруючий сайт джему короля Чарльза, що потенційно може підірвати нове бізнес-підприємство Меган.
Принц Гаррі спробував покататися на скелетоні зі швидкістю майже 100 км/год під час відвідування траси для майбутніх Ігор Нескорених у Канаді.