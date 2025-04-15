Меган, герцогиня Сассекська

Король Чарльз "як ніколи раніше" прагне налагодити стосунки з дітьми Гаррі та Меган - ЗМІ

Король Чарльз прагне налагодити стосунки зі своїми онуками Арчі і Лілібет, оскільки йому недостатньо бачитися з ними тільки під час відеодзвінків, і він хоче надолужити згаяний час.