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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22535 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 144788 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 132455 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 129679 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130926 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194344 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77097 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164276 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Меган, герцогиня Сассекська

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Меган Маркл зізналась, що після пологів пережила медичний страх за життя

Герцогиня Сассекська Меган Маркл зізналась, що пережила післяпологову прееклампсію. Це небезпечне ускладнення, яке викликає підвищений тиск та загрожує життю.

Новини Світу • 8 квітня, 14:40 • 108983 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

Герцогиня Сассекська анонсувала запуск власного бренду продуктів "As Ever", до якого увійдуть джеми, мед та суміші для млинців. Вона поділилася фотографіями зі зйомок нової колекції.

Новини Світу • 1 квітня, 13:05 • 165289 перегляди

5 нових серіалів березня: від супергероїв до таємничих сімейних драм

У березні 2025 року виходять п'ять нових серіалів різних жанрів - від супергеройського "Шибайголови" до реаліті-шоу з Меган Маркл. Серед прем'єр також детектив, комедія та сімейна драма.

Новини Світу • 2 березня, 18:35 • 295244 перегляди

Меган Маркл прагнула стати захисницею бідних, як принцеса Діана - Daily Mail

Колишній співробітник розповів про наміри Меган Маркл стати захисницею бідних, як принцеса Діана. Герцогиня не змогла адаптуватися до королівських обов'язків та правил.

Новини Світу • 17 лютого, 11:37 • 132490 перегляди

Канал ABC призупиняє жіночий спін-офф "Холостяка": що відомо про майбутнє шоу

Канал ABC тимчасово призупиняє показ жіночого спін-оффу "Холостяка", але не скасовує його повністю. Шоу може повернутися на канал Disney цього року, хоча точні терміни поки невідомі.

Новини Світу • 9 лютого, 03:35 • 84474 перегляди

"У нього достатньо проблем із дружиною": Трамп заявив, що не депортуватиме принца Гаррі

Дональд Трамп заявив, що не зацікавлений у депортації принца Гаррі зі США, незважаючи на перевірку законності його перебування. За словами президента, "у Гаррі й так вистачає проблем із дружиною".

Новини Світу • 8 лютого, 23:18 • 40491 перегляди

Принц Гаррі може бути депортований зі США: що відомо

Суд у Вашингтоні знову перевіряє законність перебування принца Гаррі в США через його зізнання про вживання наркотиків у мемуарах. Дональд Трамп заявив, що не захищатиме герцога у цій справі.

Новини Світу • 5 лютого, 15:58 • 32506 перегляди

Улюблена онука королеви Єлизавети ІІ Беатріс народила доньку

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці оголосили про народження доньки Афіни Елізабет Роуз. Новонароджена посіла 11-те місце в черзі на британський престол.

Новини Світу • 29 січня, 16:44 • 113816 перегляди

Стало відомо, яке прізвисько король Чарльз дав Меган Маркл 

Принц Чарльз дав Меган Маркл прізвисько "Вольфрам" через її стійкий характер та непохитність. Це було знаком поваги та способом привітати її в королівській родині.

Новини Світу • 27 січня, 14:07 • 121258 перегляди

Принц Гаррі отримає компенсацію від The Sun за незаконне стеження

News Group Newspapers погодилася на мирову угоду з принцом Гаррі щодо незаконного втручання в його приватне життя. Компанія виплатить значну компенсацію за стеження та злом телефону в період 1996-2011 років.

Новини Світу • 22 січня, 15:23 • 114704 перегляди

Меган Маркл відклала прем'єру свого нового шоу на Netflix через пожежі у Каліфорнії

Netflix переніс прем'єру лайфстайл-шоу герцогині Сассекської з січня на 4 березня через руйнування від пожеж у Лос-Анджелесі. У новому шоу "З любов'ю, Меган" герцогиня ділитиметься порадами та проводитиме відверті розмови з друзями.

Новини Світу • 13 січня, 13:13 • 130691 перегляди

Меган Маркл провела ребрендинг у новому шоу на Netflix: про що йдеться

Герцогиня Сассекська запускає нове лайфстайл-шоу на Netflix, де показує себе в образі домогосподарки. Це повернення до її коріння як лайфстайл-блогера та спроба створити власний бренд окремо від принца Гаррі.

Новини Світу • 6 січня, 07:47 • 102530 перегляди

Меган Маркл запускає нову шоу-програму на Netflix у 2025 році

Герцогиня Сассекська анонсувала власне реаліті-шоу "With Love, Meghan" на Netflix. У програмі вона ділитиметься порадами щодо кулінарії, садівництва та рукоділля разом із зірковими гостями.

УНН Lite • 3 січня, 13:48 • 109363 перегляди

Меган Маркл повернулася в Instagram і відразу викликала ажіотаж

Герцогиня Сассекська опублікувала відео на пляжі в білому костюмі, де написала "2025" на піску. Вимкнення коментарів під дописом викликало критику в соціальних мережах.

Новини Світу • 2 січня, 08:49 • 115603 перегляди

Принц Вільям і Кейт опублікували зворушливу різдвяну листівку з дітьми

Принц і принцеса Уельські опублікували різдвяну листівку та не з'являться на традиційному обіді в Букінгемському палаці. Родина вже перебуває в Норфолку зі своїми дітьми.

Новини Світу • 19 грудня, 15:02 • 116056 перегляди

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше за два роки опублікували фото доньки Лілібет: шанувальники вражені її довгим волоссям

Принц Гаррі та Меган Маркл опублікували святкову листівку з фото своїх дітей. Шанувальники були вражені довгим волоссям трирічної принцеси Лілібет, яку не бачили з 2022 року.

Новини Світу • 17 грудня, 07:36 • 113765 перегляди

Принц Гаррі разом зі своєю дружиною не планує покидати США

Герцог Сассекський заявив, що вони з Меган Маркл планують залишитися в США через безпеку та майбутнє дітей. Сім'я проживає в Монтесіто, Каліфорнія, з 2020 року після від'їзду з королівської родини.

УНН Lite • 6 грудня, 08:35 • 102268 перегляди

Меган Маркл та принц Гаррі оголосили про соціальну ініціативу підтримки жертв онлайн-булінгу

Принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про створення програми 'The Parents Network' для підтримки сімей, які зіткнулися з онлайн-цькуванням. Подружжя планує висвітлити важливість захисту молоді в Інтернеті під час візиту до Колумбії.

УНН Lite • 5 серпня, 12:12 • 119834 перегляди

Король Чарльз "як ніколи раніше" прагне налагодити стосунки з дітьми Гаррі та Меган - ЗМІ

Король Чарльз прагне налагодити стосунки зі своїми онуками Арчі і Лілібет, оскільки йому недостатньо бачитися з ними тільки під час відеодзвінків, і він хоче надолужити згаяний час.

Новини Світу • 10 червня, 10:30 • 110536 перегляди

Принц Гаррі з дружиною відвідають Нігерію у травні, щоб обговорити Ігри нескорених

Принц Гаррі та Меган Маркл планують відвідати Нігерію в травні, щоб обговорити майбутнє проведення в країні Ігор Нескорених для поранених ветеранів.

Новини Світу • 29 квітня, 13:43 • 22174 перегляди

Король Чарльз випадково опинився залучений у новій війні з Меган Маркл – і він лідирує

Пранкер перенаправляє веб-сайт зі схожою назвою з брендом Меган Маркл на конкуруючий сайт джему короля Чарльза, що потенційно може підірвати нове бізнес-підприємство Меган.

Суспільство • 20 квітня, 00:47 • 101652 перегляди

Принц Гаррі спробував себе у скелетоні, розвинувши майже 100 км швидкість

Принц Гаррі спробував покататися на скелетоні зі швидкістю майже 100 км/год під час відвідування траси для майбутніх Ігор Нескорених у Канаді.

Спорт • 16 лютого, 08:55 • 29899 перегляди