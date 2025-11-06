Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду

Герцогиня Сассекська Меган Маркл знову виходить на знімальний майданчик, через вісім років після того, як залишила акторську кар’єру заради життя в королівській родині.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Меган Маркл зіграє головну роль у новому фільмі "Близькі особисті друзі" від Amazon MGM Studios. У стрічці також знімуться Лілі Коллінз, Брі Ларсон та Джек Квейд.

Герцогиня виконає роль самої себе. Фільм розповідає про дві пари - одну відому, а іншу ні. Зйомки проходять у місті Пасадена, штат Луїзіана.

За словами джерела, близького до пари, для Меган цей проєкт став "важливим моментом, який символізує повернення до того, що вона справді любить".

Принц Гаррі підтримує дружину й хоче, щоб вона займалася тим, що приносить їй радість.

Додатково

Меган Маркл найбільше відома роллю Рейчел Зейн у серіалі "Костюми". Вона також знімалася у фільмах "Жахливі боси", "Забери його до грека" та "Пам’ятай мене". У 2020 році Меган і Гаррі відмовилися від обов’язків старших членів британської королівської родини та переїхали до США.

Нагадаємо

Герцогиня Сасекська Меган Маркл вперше показала вітальню свого каліфорнійського будинку в Монтесіто вартістю 14 мільйонів доларів. Вона ненав'язливо натякнула на можливе розширення бренду As Ever.