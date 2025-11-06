Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду

ukenru
Ексклюзив
08:00 • 3354 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
07:22 • 5514 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 22116 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 37680 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 30331 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 28451 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 39862 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 41724 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 23729 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 23580 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Графіки відключень електроенергії
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto07:34 • 2146 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 17315 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 19429 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 36461 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 40889 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду

Київ • УНН

 • 2146 перегляди

Герцогиня Сассекська Меган Маркл зіграє головну роль у фільмі "Близькі особисті друзі" після восьми років перерви в акторській кар'єрі. Зйомки проходять у Пасадені, Луїзіана, з Лілі Коллінз, Брі Ларсон та Джеком Квейдом.

Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду

Герцогиня Сассекська Меган Маркл знову виходить на знімальний майданчик, через вісім років після того, як залишила акторську кар’єру заради життя в королівській родині.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Меган Маркл зіграє головну роль у новому фільмі "Близькі особисті друзі" від Amazon MGM Studios. У стрічці також знімуться Лілі Коллінз, Брі Ларсон та Джек Квейд.

Герцогиня виконає роль самої себе. Фільм розповідає про дві пари - одну відому, а іншу ні. Зйомки проходять у місті Пасадена, штат Луїзіана.

За словами джерела, близького до пари, для Меган цей проєкт став "важливим моментом, який символізує повернення до того, що вона справді любить".

Принц Гаррі підтримує дружину й хоче, щоб вона займалася тим, що приносить їй радість.

Додатково

Меган Маркл найбільше відома роллю Рейчел Зейн у серіалі "Костюми". Вона також знімалася у фільмах "Жахливі боси", "Забери його до грека" та "Пам’ятай мене". У 2020 році Меган і Гаррі відмовилися від обов’язків старших членів британської королівської родини та переїхали до США.

Нагадаємо

Герцогиня Сасекська Меган Маркл вперше показала вітальню свого каліфорнійського будинку в Монтесіто вартістю 14 мільйонів доларів. Вона ненав'язливо натякнула на можливе розширення бренду As Ever.

Алла Кіосак

