Реакції на російські фейки не гідні держав Центральної Азії: у МЗС відповіли на стурбованість п'яти країн щодо "атаки" на резиденцію путіна

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Речник МЗС України відзначив, що особливо дивує стурбованість вигаданим нападом на палац путіна на тлі відсутності реакцій відповідних країн на регулярні та реальні російські удари по цивільних людях в Україні.

Реакції на російські фейки не гідні держав Центральної Азії: у МЗС відповіли на стурбованість п'яти країн щодо "атаки" на резиденцію путіна

Спроби підігравання російській пропаганді, які базуються на короткочасних інтересах у відносинах з росією зараз, суперечать століттям історії та традицій країн Центральної Азії у боротьбі за свою незалежність і самовизначеність. Так речник МЗС Георгій Тихий відреагував на реакції Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Таджикистану на фейковий "напад на резиденцію путіна", пережає УНН.

З подивом звернули увагу на офіційні реакції узбекської, казахської, киргизської, туркменської та таджикської сторін на вигаданий Росією "напад на резиденцію путіна", який не має жодних підтверджень в емпіричній дійсності та був офіційно спростований українською стороною. Вважаємо, що реакції на російські фейки не гідні згаданих держав Центральної Азії, з якими Україна прагне розвивати дружні та прагматичні відносини, засновані на принципах взаємоповаги та взаємовигоди. Такі реакції також ідуть всупереч задекларованій цими державами позиції підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, які порушує держава-агресор 

- йдеться у коментарі.

Речник МЗС України відзначив, що особливо дивує стурбованість вигаданим нападом на палац путіна на тлі відсутності реакцій відповідних країн на регулярні та реальні російські удари по цивільних людях в Україні. Крім того, країни, які зараз заявили про "посягання на державні об’єкти", не робили жодних заяв 7 вересня 2025 року, коли російська ракета влучила в Кабінет Міністрів України.

Вважаємо, що спроби підігравання російській пропаганді, які базуються на короткочасних інтересах цих країн у відносинах з Росією зараз, суперечать століттям історії та традицій країн Центральної Азії у боротьбі за свою незалежність і самовизначеність 

- резюмував Тихий.

Контекст

Очільник мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.

російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БпЛА.

Антоніна Туманова

