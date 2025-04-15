Туркменістан

З нагоди 9 травня: Естонія вивісила на кордоні з рф плакат з підписом "путін - воєнний злочинець"

У День Перемоги естонці вивісили на кордоні з Росією плакат з написом "Путін - військовий злочинець", щоб нагадати Росії про її "деструктивну роботу" в Україні.