Туркменістан

Олександр Нечитайло став послом у Китаї, Андрій Мельник – представником в ООН. Також відбулися зміни в посольствах Казахстану, Туркменістану та інших.
До кінця року Туреччина отримає 1,3 млрд кубометрів туркменського газу через Іран. Це перше за 20 років постачання газу трубопроводом з країни, з якою Туреччина не має спільного кордону.
В українських ЗВО навчається 27226 іноземних студентів, найбільше з Китаю - 10735 осіб. Найпопулярнішою спеціальністю серед іноземців є медицина, а найбільше студентів навчається в КНУТД.
Глава мзс рф сергій лавров очолить російську делегацію на саміті G20 у Бразилії 18-19 листопада. путін відмовився від участі через ордер на арешт МКС.
путін зустрівся з президентом Ірану в Ашгабаті, заявивши про "дуже близькі" позиції щодо міжнародних подій. Іран висловив надію на стратегічне партнерство з рф, попри звинувачення у постачанні зброї.
Російський диктатор путін прилетів з візитом до Туркменістану, незважаючи на ордер МКС. На конференції він закликав до нового світового порядку та планує зустрічі з лідерами Туркменістану та Ірану.
Україна закликає країни утримуватися від спільних заходів з Путіним через його воєнні злочини. МЗС нагадує про відповідальність кремля за агресію та закликає підтримати Формулу миру.
Міністерство закордонних справ України розширило доступ до консульських послуг за кордоном, надавши 24 установам у 20 країнах доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що дозволить українцям отримувати повторні свідоцтва та витяги з реєстру.
Напередодні саміту Шанхайської організації співробітництва, президенти росії та Туреччині провели двосторонню зустріч в Астані. Сторони домовились посилити співпрацю країн.
Путін взяв участь у саміті Шанхайської організації співробітництва в Астані, Казахстан, де зустрівся з такими лідерами, як Сі Цзіньпін і Ердоган.
Газпром, колись найприбутковіша компанія росії, стикається з тривалим періодом низьких показників через втрату продажів газу до Європи, намагаючись компенсувати це за рахунок внутрішнього ринку та експорту до Китаю.
Відсутність важкої військової техніки, зокрема бойових танків, сучасної авіації на "параді" у москві свідчить про масштабні втрати рф на війі в Україні.
У День Перемоги естонці вивісили на кордоні з Росією плакат з написом "Путін - військовий злочинець", щоб нагадати Росії про її "деструктивну роботу" в Україні.
Окупаційна влада Криму відмовилась від проведення феєрверків на російський "день перемоги", попри наказ Москви, посилаючись на міркування безпеки.
Президент білорусі олександр лукашенко здійснить дводенний візит до москви, де відвідає "парад перемоги" та візьме участь у саміті Євразійської економічної ради, присвяченому 10-й річниці заснування ЄАЕС.
Лідери 8 країн, включаючи Киргизстан, Лаос, Гвінею-Бісау, Туркменістан, Таджикистан, Кубу, Казахстан і Білорусь, візьмуть участь у Параді Перемоги в Москві 9 травня.