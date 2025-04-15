Туркменістан

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 5752 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 5198 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 8492 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30852 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161416 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139470 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142205 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136383 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136170 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196739 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 09:26 • 111626 перегляди

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Зеленський призначив Нечитайла послом у Китаї, а Мельника - представником України в ООН

Олександр Нечитайло став послом у Китаї, Андрій Мельник – представником в ООН. Також відбулися зміни в посольствах Казахстану, Туркменістану та інших.

Політика • 7 квітня, 18:41 • 10362 перегляди

До кінця року в Туреччину надійде 1,3 мільярда кубометрів туркменського газу

До кінця року Туреччина отримає 1,3 млрд кубометрів туркменського газу через Іран. Це перше за 20 років постачання газу трубопроводом з країни, з якою Туреччина не має спільного кордону.

Новини Світу • 13 лютого, 01:55 • 29127 перегляди

В Україні навчається понад 27 тис. іноземних студентів: скільки з них росіян?

В українських ЗВО навчається 27226 іноземних студентів, найбільше з Китаю - 10735 осіб. Найпопулярнішою спеціальністю серед іноземців є медицина, а найбільше студентів навчається в КНУТД.

Суспільство • 12 грудня, 18:10 • 19052 перегляди

путін не поїде на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро: хто його замінить

Глава мзс рф сергій лавров очолить російську делегацію на саміті G20 у Бразилії 18-19 листопада. путін відмовився від участі через ордер на арешт МКС.

Політика • 12 листопада, 19:45 • 24660 перегляди

путін зустрівся із президентом Ірану: заявив про "дуже близькі" погляди на події у світі

путін зустрівся з президентом Ірану в Ашгабаті, заявивши про "дуже близькі" позиції щодо міжнародних подій. Іран висловив надію на стратегічне партнерство з рф, попри звинувачення у постачанні зброї.

Новини Світу • 11 жовтня, 12:27 • 12407 перегляди

Попри ордер МКС на арешт: путін прибув до Туркменістану

Російський диктатор путін прилетів з візитом до Туркменістану, незважаючи на ордер МКС. На конференції він закликав до нового світового порядку та планує зустрічі з лідерами Туркменістану та Ірану.

Новини Світу • 11 жовтня, 08:11 • 12116 перегляди

Нагадали про воєнні злочини та ордер МКС на арешт: у МЗС зробили заяву щодо візиту путіна до Туркменістану

Україна закликає країни утримуватися від спільних заходів з Путіним через його воєнні злочини. МЗС нагадує про відповідальність кремля за агресію та закликає підтримати Формулу миру.

Війна • 10 жовтня, 17:48 • 24390 перегляди

МЗС України розширило доступ до консульських послуг за кордоном: додалися 24 установи у 20 країнах

Міністерство закордонних справ України розширило доступ до консульських послуг за кордоном, надавши 24 установам у 20 країнах доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що дозволить українцям отримувати повторні свідоцтва та витяги з реєстру.

Політика • 15 липня, 12:54 • 30920 перегляди

В Казахстані путін зустрівся з Ердоганом: обговорили товарообіг між росією та Туреччиною

Напередодні саміту Шанхайської організації співробітництва, президенти росії та Туреччині провели двосторонню зустріч в Астані. Сторони домовились посилити співпрацю країн.

Економіка • 3 липня, 12:46 • 34259 перегляди

Путін прибув до Казахстану на саміт ШОС

Путін взяв участь у саміті Шанхайської організації співробітництва в Астані, Казахстан, де зустрівся з такими лідерами, як Сі Цзіньпін і Ердоган.

Політика • 3 липня, 04:48 • 37793 перегляди

Reuters: втрачені європейські продажі "Газпрому" не можуть бути компенсовані Китаєм

Газпром, колись найприбутковіша компанія росії, стикається з тривалим періодом низьких показників через втрату продажів газу до Європи, намагаючись компенсувати це за рахунок внутрішнього ринку та експорту до Китаю.

Економіка • 13 травня, 09:29 • 21719 перегляди

Без танків та важкої бронетехніки: британська розвідка пояснила, про що свідчить "парад перемоги" у москві

Відсутність важкої військової техніки, зокрема бойових танків, сучасної авіації на "параді" у москві свідчить про масштабні втрати рф на війі в Україні.

Війна • 10 травня, 11:25 • 101974 перегляди

З нагоди 9 травня: Естонія вивісила на кордоні з рф плакат з підписом "путін - воєнний злочинець"

У День Перемоги естонці вивісили на кордоні з Росією плакат з написом "Путін - військовий злочинець", щоб нагадати Росії про її "деструктивну роботу" в Україні.

Війна • 9 травня, 17:29 • 37064 перегляди

Попри наказ з москви: окупанти в Криму скасували феєрверки з нагоди 9 травня

Окупаційна влада Криму відмовилась від проведення феєрверків на російський "день перемоги", попри наказ Москви, посилаючись на міркування безпеки.

Війна • 9 травня, 13:47 • 13897 перегляди

Цього тижня лукашенко прибуде до москви з робочим візитом

Президент білорусі олександр лукашенко здійснить дводенний візит до москви, де відвідає "парад перемоги" та візьме участь у саміті Євразійської економічної ради, присвяченому 10-й річниці заснування ЄАЕС.

Новини Світу • 6 травня, 16:23 • 24186 перегляди

"Парад перемоги": хто зі світових лідерів прибуде до москви на 9 травня

Лідери 8 країн, включаючи Киргизстан, Лаос, Гвінею-Бісау, Туркменістан, Таджикистан, Кубу, Казахстан і Білорусь, візьмуть участь у Параді Перемоги в Москві 9 травня.

Новини Світу • 6 травня, 15:49 • 24279 перегляди