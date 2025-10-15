Понад 18 кг психотропів на 11 мільйонів гривень: прокуратура викрила наркогрупи у трьох регіонах України

Правоохоронці знешкодили наркогрупи у Києві, Миколаївській та Одеській областях, вилучивши понад 18 кг психотропних речовин вартістю 11 млн грн. У столиці викрито двох чоловіків з 13 кг "Альфа-PVP", а на Миколаївщині та в Одесі ліквідовано підпільні лабораторії з виробництва амфетаміну.