Понад 18 кг психотропів на 11 мільйонів гривень: прокуратура викрила наркогрупи у трьох регіонах України
Київ • УНН
Правоохоронці знешкодили наркогрупи у Києві, Миколаївській та Одеській областях, вилучивши понад 18 кг психотропних речовин вартістю 11 млн грн. У столиці викрито двох чоловіків з 13 кг "Альфа-PVP", а на Миколаївщині та в Одесі ліквідовано підпільні лабораторії з виробництва амфетаміну.
Правоохоронці спільно з прокуратурою знешкодили кілька наркогруп, які діяли у Києві, Миколаївській та Одеській областях. Під час масштабних спецоперацій вилучено понад 18 кілограмів психотропних речовин загальною вартістю понад 11 мільйонів гривень. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України, пише УНН.
Деталі
В Україні викрито розгалужену мережу наркоторгівців, причетних до виготовлення та розповсюдження психотропних речовин у кількох регіонах. Про це повідомили у прокуратурі, зазначивши, що операції проводилися одночасно у Києві, Миколаївській та Одеській областях.
Прокуратура спільно з правоохоронцями припинила діяльність осіб, причетних до незаконного обігу психотропних речовин у Києві, Миколаївській та Одеській областях. За результатами проведених спецоперацій вилучено понад 18 кг наркотиків загальною вартістю понад 11 млн грн
У столиці викрито двох чоловіків – мешканця Дніпропетровщини та громадянина Туркменістану, які зберігали та перевозили з метою збуту психотропну речовину "Альфа-PVP". Під час огляду їхнього автомобіля виявлено 8 кілограмів наркотиків, ще 5 – у схованці, координати якої зберігалися в телефоні одного із затриманих. Загальна вартість вилученого становить понад 6 мільйонів гривень.
Водночас на Миколаївщині та в Одесі правоохоронці викрили діяльність підпільних лабораторій, які щомісяця виробляли понад 20 кілограмів амфетаміну. Організатором виявився 43-річний житель Одеси, який створив три нарколабораторії – дві в місті та одну в Баштанському районі. Під час обшуків вилучено готовий амфетамін, прекурсори, канабіс, спеціальне обладнання, готівку та автомобілі загальною вартістю понад 5 мільйонів гривень.
Усім учасникам схем повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України – незаконне виготовлення та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави.
