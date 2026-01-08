Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
Київ • УНН
Через значне погіршення погоди на автошляхах Волинської області вводиться обмеження руху для вантажівок. Аналогічні заходи діють на Рівненщині, Житомирщині та Львівщині.
Обмеження на рух вантажівок на тлі негоди поширилося на Волинську область, повідомили в Агентстві відновлення у четвер, пише УНН.
Деталі
"Через значне погіршення погоди на автошляхах державного значення Волинської області вводиться обмеження руху для вантажівок та великогабаритного транспорту", - ідеться у повідомленні.
Вказано, що аналогічні заходи діють у сусідній Рівненщині.
Дорожники пояснюють: це вкрай важливо для уникнення заторів, ДТП та накопичення транспорту на кордонах сусідніх областей.
Обмеження вводиться з 13:40 на ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне від км 94 до км 130
Обмеження, як вказано, наразі не поширюється на: транспорт аварійних служб та транспортні засоби, що залучені до ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій; транспортні засоби дорожніх організацій та підприємств, які виконують роботи на замовлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області; транспортні засоби, що забезпечують військові потреби, а також карети швидкої медичної допомоги.
Про відновлення руху транспортних засобів обіцяють повідомити додатково.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що обмеження на рух вантажівок ввели на Львівщині, Рівненщині та Житомирщині і зняли на Прикарпатті.
