12:46
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
12:02
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo
10:13
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
07:21
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Через значне погіршення погоди на автошляхах Волинської області вводиться обмеження руху для вантажівок. Аналогічні заходи діють на Рівненщині, Житомирщині та Львівщині.

Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі

Обмеження на рух вантажівок на тлі негоди поширилося на Волинську область, повідомили в Агентстві відновлення у четвер, пише УНН.

Деталі

"Через значне погіршення погоди на автошляхах державного значення Волинської області вводиться обмеження руху для вантажівок та великогабаритного транспорту", - ідеться у повідомленні.

Вказано, що аналогічні заходи діють у сусідній Рівненщині.

Дорожники пояснюють: це вкрай важливо для уникнення заторів, ДТП та накопичення транспорту на кордонах сусідніх областей. 

Обмеження вводиться з 13:40 на ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне від км 94 до км 130

- зазначили в агентстві.

Обмеження, як вказано, наразі не поширюється на: транспорт аварійних служб та транспортні засоби, що залучені до ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій; транспортні засоби дорожніх організацій та підприємств, які виконують роботи на замовлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області; транспортні засоби, що забезпечують військові потреби, а також карети швидкої медичної допомоги.

Про відновлення руху транспортних засобів обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що обмеження на рух вантажівок ввели на Львівщині, Рівненщині та Житомирщині і зняли на Прикарпатті.

Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на Прикарпатті08.01.26, 14:02 • 6260 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоАвтоПогода та довкілля
Дорожньо-транспортна пригода
Війна в Україні
Львівська область
Рівненська область
Житомирська область
Волинська область
Закарпатська область