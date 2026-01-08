Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
Киев • УНН
Из-за значительного ухудшения погоды на автодорогах Волынской области вводится ограничение движения для грузовиков. Аналогичные меры действуют на Ровенщине, Житомирщине и Львовщине.
Ограничения на движение грузовиков на фоне непогоды распространились на Волынскую область, сообщили в Агентстве восстановления в четверг, пишет УНН.
Детали
"Из-за значительного ухудшения погоды на автодорогах государственного значения Волынской области вводится ограничение движения для грузовиков и крупногабаритного транспорта", - говорится в сообщении.
Указано, что аналогичные меры действуют в соседней Ровенской области.
Дорожники объясняют: это крайне важно для избежания заторов, ДТП и скопления транспорта на границах соседних областей.
Ограничение вводится с 13:40 на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно от км 94 до км 130
Ограничения, как указано, пока не распространяются на: транспорт аварийных служб и транспортные средства, задействованные в ликвидации последствий стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций; транспортные средства дорожных организаций и предприятий, выполняющих работы по заказу Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области; транспортные средства, обеспечивающие военные нужды, а также кареты скорой медицинской помощи.
О возобновлении движения транспортных средств обещают сообщить дополнительно.
Напомним
Ранее сообщалось, что ограничения на движение грузовиков ввели на Львовщине, Ровенщине и Житомирщине и сняли на Прикарпатье.
