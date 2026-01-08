Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на Прикарпатье

Сложные зимние погодные условия со значительным снегопадом фиксируют в семи областях Украины, дополнительно ввели ограничения на движение грузовиков во Львовской области, но отменили на Прикарпатье, сообщил в четверг первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на 12:00 сложная ситуация с осадками на территории Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и местами Винницкой и Житомирской областей. В указанных областях наблюдается большая интенсивность осадков в виде снега - написал Белошицкий.

Ограничения для грузовиков, по его словам, отменены в Ивано-Франковской области на участке автомобильной дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 — 45+039.

Но продолжаются в Ровенской и Житомирской областях, где были раньше.

На фоне непогоды в Украине уже более трехсот ДТП, примерно каждое седьмое - с пострадавшими

Также ограничения для грузовиков ввели с 13:15 на территории Львовской области - на М-06 Киев - Чоп 432+877 - 487+000 в направлении Ровенской области.

"По состоянию на это время превентивно ограничивают движение грузового транспорта на территории Киевской, Волынской, Львовской и Тернопольской областей", - сообщил Белошицкий.

По его словам, "экипажи патрульной полиции ориентированы на обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращение опасных ситуаций на дороге, а также оказание помощи водителям и пешеходам". "На автомобильных дорогах общего пользования продолжается обработка дорожного покрытия противогололедной смесью, очистка проезжей части от снега. Призываем водителей воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости из-за сложных погодных условий!" - отметил он.

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что дорожные службы по всей стране работают в усиленном режиме для ликвидации последствий сильных снегопадов.

"Чтобы обеспечить проезд, на дорогах работают более 970 единиц техники и более тысячи человек. Снег убирают, покрытие обрабатывают противогололедными материалами, проблемные участки держат под постоянным контролем. В западных областях фиксируется значительный снег, на перевалах работает спецтехника. В северных и центральных регионах - гололедица, ледяной дождь, местами кратковременные осложнения движения. В восточных и северо-восточных областях - дожди и сложные погодные условия, что также влияют на движение", - отметил Кулеба в Telegram.

Метель в Украине: запрет на движение грузовиков расширился, на западе за ночь выпало до 15 см снега и непогода движется дальше