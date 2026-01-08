На фоне непогоды в Украине уже более трехсот ДТП, примерно каждое седьмое - с пострадавшими

По Украине на фоне снегопадов и гололеда с начала суток произошло уже 319 ДТП, 14,7% из которых - с пострадавшими. Ограничения на движение грузовиков действуют в трех областях. Об этом сообщил в четверг первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в четверг в Telegram, пишет УНН.

С начала суток, по состоянию на 12:00 спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП по Украине: 319 вызовов о ДТП, из которых 47 вызовов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть травмированные. По Киеву: 40 вызовов, предварительно без травмированных