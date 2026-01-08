На фоне непогоды в Украине уже более трехсот ДТП, примерно каждое седьмое - с пострадавшими
Киев • УНН
С начала суток в Украине зарегистрировано 319 ДТП, 47 из них с пострадавшими. Ограничения для грузовиков действуют в Ивано-Франковской, Ровенской и Житомирской областях.
По Украине на фоне снегопадов и гололеда с начала суток произошло уже 319 ДТП, 14,7% из которых - с пострадавшими. Ограничения на движение грузовиков действуют в трех областях. Об этом сообщил в четверг первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в четверг в Telegram, пишет УНН.
С начала суток, по состоянию на 12:00 спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП по Украине: 319 вызовов о ДТП, из которых 47 вызовов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть травмированные. По Киеву: 40 вызовов, предварительно без травмированных
Ограничение движения
Как сообщил Белошицкий:
- с 08:00 действуют ограничения для движения тяжеловесных транспортных средств в Ивано-Франковской области на участке автомобильной дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 - 45+039;
- с 12:00 действуют ограничения для движения тяжеловесных транспортных средств на территории Ровенской области на следующих автомобильных дорогах: М-06 Киев-Чоп - на всем протяжении в пределах Ровенской области; Н-22 Устилуг-Ровно - на всем протяжении в пределах Ровенской области;
- с 12:30 действуют ограничения для движения тяжеловесных транспортных средств на территории Житомирской области - М-06 Киев-Чоп (на г. Будапешт через г. Львов, Мукачево и Ужгород) на участке км 152+480 - км 258+513 в направлении Ровенской области.
"На всех участках работают патрульные и снегоуборочная техника. Призываем водителей воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости из-за сложных погодных условий!" - отметил он.
