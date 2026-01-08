На фоне непогоды в Украине уже более трехсот ДТП, примерно каждое седьмое - с пострадавшими

$42.720.15
Метель в Украине: запрет на движение грузовиков расширился, на западе за ночь выпало до 15 см снега и непогода движется дальшеPhotoVideo
10:13 • 10136 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 6768 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
07:21 • 42401 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 34455 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 36238 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 44019 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 45212 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 33681 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 30141 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
ЦНС: россияне применяют токсичные химикаты в агросекторе Крыма8 января, 02:27 • 21162 просмотра
Украина увеличила производство вооружения в полтора раза за год - Минобороны8 января, 04:04 • 6264 просмотра
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо8 января, 04:35 • 23216 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс07:54 • 22128 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 18122 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 55677 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 60616 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 63699 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 103301 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 140291 просмотра
Алексей Белошицкий
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Запорожская область
Днепр
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 18369 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 31513 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 57461 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 76743 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 118449 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фокс Ньюс
Financial Times

На фоне непогоды в Украине уже более трехсот ДТП, примерно каждое седьмое - с пострадавшими

Киев • УНН

 • 1054 просмотра

С начала суток в Украине зарегистрировано 319 ДТП, 47 из них с пострадавшими. Ограничения для грузовиков действуют в Ивано-Франковской, Ровенской и Житомирской областях.

На фоне непогоды в Украине уже более трехсот ДТП, примерно каждое седьмое - с пострадавшими

По Украине на фоне снегопадов и гололеда с начала суток произошло уже 319 ДТП, 14,7% из которых - с пострадавшими. Ограничения на движение грузовиков действуют в трех областях. Об этом сообщил в четверг первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в четверг в Telegram, пишет УНН.

С начала суток, по состоянию на 12:00 спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП по Украине: 319 вызовов о ДТП, из которых 47 вызовов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть травмированные. По Киеву: 40 вызовов, предварительно без травмированных

- написал Белошицкий.

Ограничение движения

Как сообщил Белошицкий:

  • с 08:00 действуют ограничения для движения тяжеловесных транспортных средств в Ивано-Франковской области на участке автомобильной дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 - 45+039;
    • с 12:00 действуют ограничения для движения тяжеловесных транспортных средств на территории Ровенской области на следующих автомобильных дорогах: М-06 Киев-Чоп - на всем протяжении в пределах Ровенской области; Н-22 Устилуг-Ровно - на всем протяжении в пределах Ровенской области;
      • с 12:30 действуют ограничения для движения тяжеловесных транспортных средств на территории Житомирской области - М-06 Киев-Чоп (на г. Будапешт через г. Львов, Мукачево и Ужгород) на участке км 152+480 - км 258+513 в направлении Ровенской области.

        "На всех участках работают патрульные и снегоуборочная техника. Призываем водителей воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости из-за сложных погодных условий!" - отметил он.

        Метель в Украине: запрет на движение грузовиков расширился, на западе за ночь выпало до 15 см снега и непогода движется дальше08.01.26, 13:03 • 3548 просмотров

        Юлия Шрамко

        ОбществоКриминал и ЧПАвто
        Алексей Белошицкий
        Техника
        Дорожно-транспортное происшествие
        Снег в Украине
        Национальная полиция Украины
        Ровненская область
        Ивано-Франковская область
        Житомирская область
        Будапешт
        Украина
        Ужгород
        Мукачево
        Львов
        Киев