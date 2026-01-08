На тлі негоди в Україні вже понад три сотні ДТП, приблизно кожна сьома - з потерпілими
Київ • УНН
З початку доби в Україні зареєстровано 319 ДТП, 47 з них з потерпілими. Обмеження для вантажівок діють в Івано-Франківській, Рівненській та Житомирській областях.
По Україні на тлі снігопадів та ожеледиці з початку доби сталося вже 319 ДТП, 14,7% з яких - з потерпілими. Обмеження на рух вантажівок діють у трьох областях. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у четвер у Telegram, пише УНН.
З початку доби, станом на 12:00 спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП по Україні: 319 викликів про ДТП, з яких 47 викликів ДТП з потерпілими. На жаль, є травмовані. По Києву: 40 викликів, попередньо без травмованих
Обмеження руху
Як повідомив Білошицький:
- з 08:00 діють обмеження для руху великовагових транспортних засобів в Івано-Франківській області на ділянці автомобільної дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 - 45+039;
- з 12:00 діють обмеження для руху великовагових транспортних засобів на території Рівненській області на таких автомобільних дорогах: М-06 Київ-Чоп - на всій протяжності в межах Рівненської області; Н-22 Устилуг-Рівне - на всій протяжності в межах Рівненської області;
- з 12:30 діють обмеження для руху великовагових транспортних засобів на території Житомирській області - М-06 Київ-Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці км 152+480 - км 258+513 в напрямку Рівненської області.
"На усіх ділянках працюють патрульні та снігоприбиральна техніка. Закликаємо водіїв утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби через складні погодні умови!" - зазначив він.
