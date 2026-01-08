На тлі негоди в Україні вже понад три сотні ДТП, приблизно кожна сьома - з потерпілими

$42.720.15
49.920.12
ukenru
11:03 • 2384 перегляди
Хуртовина в Україні: заборона на рух вантажівок розширилася, на заході за ніч випало до 15 см снігу і негода рухається даліPhotoVideo
10:13 • 7814 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 4654 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
09:50 • 20411 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo
07:21 • 40899 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 33548 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 35561 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 43621 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 44842 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 33426 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.9м/с
92%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЦНС: росіяни застосовують токсичні хімікати в агросекторі Криму8 січня, 02:27 • 20002 перегляди
Україна збільшила виробництво озброєння у півтора раза за рік - Міноборони8 січня, 04:04 • 4766 перегляди
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо8 січня, 04:35 • 21962 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас07:54 • 20813 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 16543 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 54241 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 59163 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 62248 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 101898 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 138923 перегляди
Актуальнi люди
Олексій Білошицький
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Рівненська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 16668 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 30588 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 56664 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 75947 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 117664 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Fox News
Financial Times

На тлі негоди в Україні вже понад три сотні ДТП, приблизно кожна сьома - з потерпілими

Київ • УНН

 • 720 перегляди

З початку доби в Україні зареєстровано 319 ДТП, 47 з них з потерпілими. Обмеження для вантажівок діють в Івано-Франківській, Рівненській та Житомирській областях.

На тлі негоди в Україні вже понад три сотні ДТП, приблизно кожна сьома - з потерпілими

По Україні на тлі снігопадів та ожеледиці з початку доби сталося вже 319 ДТП, 14,7% з яких - з потерпілими. Обмеження на рух вантажівок діють у трьох областях. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у четвер у Telegram, пише УНН.

З початку доби, станом на 12:00 спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП по Україні: 319 викликів про ДТП, з яких 47 викликів ДТП з потерпілими. На жаль, є травмовані. По Києву: 40 викликів, попередньо без травмованих

- написав Білошицький.

Обмеження руху

Як повідомив Білошицький:

  • з 08:00 діють обмеження для руху великовагових транспортних засобів в Івано-Франківській області на ділянці автомобільної дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 - 45+039;
    • з 12:00 діють обмеження для руху великовагових транспортних засобів на території Рівненській області на таких автомобільних дорогах: М-06 Київ-Чоп - на всій протяжності в межах Рівненської області; ⁠Н-22 Устилуг-Рівне - на всій протяжності в межах Рівненської області;
      • з 12:30 діють обмеження для руху великовагових транспортних засобів на території Житомирській області - М-06 Київ-Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці км 152+480 - км 258+513 в напрямку Рівненської області.

        "На усіх ділянках працюють патрульні та снігоприбиральна техніка. Закликаємо водіїв утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби через складні погодні умови!" - зазначив він.

        Хуртовина в Україні: заборона на рух вантажівок розширилася, на заході за ніч випало до 15 см снігу і негода рухається далі08.01.26, 13:03 • 2390 переглядiв

        Юлія Шрамко

        СуспільствоКримінал та НПАвто
        Олексій Білошицький
        Техніка
        Дорожньо-транспортна пригода
        Сніг в Україні
        Національна поліція України
        Рівненська область
        Івано-Франківська область
        Житомирська область
        Будапешт
        Україна
        Ужгород
        Мукачево
        Львів
        Київ