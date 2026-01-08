Хуртовина в Україні: заборона на рух вантажівок розширилася, на заході за ніч випало до 15 см снігу і негода рухається далі

У Рівненській та Житомирській областях через складні зимові погодні умови запровадили заборону на рух вантажівок на ділянках доріг М-06 та Н-22, у більшості областей основні дороги засніжені, на ранок сильний сніг з приростом 10-15 см за ніч був у 5 областях, помірний до 10 см - у ще чотирьох, і негода рухається далі, повідомили у четвер в Агентстві відновлення, пише УНН.

Обмеження руху

У зв’язку зі складними погодними умовами введено заборону руху: вантажного транспорту на ділянках автошляхів М-06 та Н-22 у Рівненській та Житомирській областях - повідомили в агентстві.

Дорожники вказали, що "складна ситуація залишається на відрізках дороги М-06 та Н-22".

Діють обмеження руху. У Рівненській області на автодорозі М-06 тимчасово обмежено рух для вантажівок. Також у Житомирській області діють обмеження руху на М-06 в бік Рівного. Додатково може бути обмежено проїзд в бік Рівного з Львівщини - ідеться у повідомленні.

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль вказав, що "складна дорожня ситуація наразі склалася на трасі Київ-Чоп у Дубенському районі". "Дорожні служби працюють, втім, на кількох відрізках там утворилися затори. Поки працює техніка, рух призупинений. Як тільки роботи будуть завершені, його відновлять. Тому закликаю водіїв тимчасово утриматися від поїздок з Рівного у бік Дубна", - написав Коваль у Telegram.

Рух вантажівок на трасі Київ-Чоп обмежили на Рівненщині через снігопад

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко зазначив, що на Житомирщині "обмеження діють на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп на ділянці км 152–258 - від об’їзної дороги міста Житомира у напрямку Рівного".

Внаслідок хуртовини, як повідомили дорожники, спостерігається різке погіршення видимості. Водіїв просять утриматися від поїздок.

"Негода рухається далі: Рівненська, Хмельницька, Вінницька області. Далі - Київська", - наголосили дорожники.

Вказано, що на дорогах державного значення дорожніми організаціями проводяться снігоочисні роботи та обробка покриття доріг протиожеледними матеріалами, техніка підрядних організацій працює цілодобово для забезпечення стабільного руху автошляхами.​

Погодні умови

Складні погодні умови, як зазначили дорожники, спричинені активними сніговими циклонами.

Станом на ранок сильний сніг (10-15 см за ніч) спостерігається у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях; помірний (до 10 см) - у Волинській, Рівненській, Житомирській та Хмельницькій областях. Також крижаний дощ при температурі повітря -4-2 у Вінницькій, Київській, Чернігівській областях; дощі у Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях - повідомили в агентстві.

Як зазначається, "покриття на дорогах державного значення в більшості областей засніжене, на всіх перевальних ділянках доріг випадає помірний сніг (10-20 см за ніч)".

Доповнення

На 8 січня Укргідрометцентр оголосив штормове попередження. У Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях очікуються значний сніг і хуртовини. У Київській, Чернігівській та Черкаській - значний мокрий сніг, дощ, ожеледь і налипання мокрого снігу. Вдень у західних, південних і центральних областях прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах західних, північних, Вінницької та Черкаської областей - ожеледиця.​

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах. Радимо водіям утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби та під час планування маршрутів зважати на складні погодні умови", - підкреслили дорожники.

Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівки