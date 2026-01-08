$42.720.15
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівки

Київ • УНН

 • 958 перегляди

В Україні сніг та ожеледиця ускладнили рух на дорогах, що призвело до 260 ДТП за добу. Рятувальники ДСНС допомагають громадянам, зокрема визволяють автівки зі снігових заметів та допомагають медикам дістатися до хворих.

Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівки

В Україні сніг, ожеледиця та ускладнений рух на дорогах. За останні дві години подвоїлася кількість ДТП з початку доби - до 260. Про це повідомили у ДСНС та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у четвер у Telegram, пише УНН.

В Україні сніг, ожеледиця та ускладнений рух на дорогах. Рятувальники ДСНС у регіонах уже допомагають громадянам

- повідомили в ДСНС.

Як зазначили у ДСНС, на Рівненщині через негоду на трасі Київ–Чоп визволяли автівки зі снігових заметів. На Львівщині, у Стрийському районі, допомогли медикам дістатися до хворого в селищі Славське. Там "швидка" не могла самостійно подолати крутий підйом через слизьку дорогу.

З початку доби, станом на 11:00 спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП по Україні: 260 викликів про ДТП, з яких 43 виклики ДТП з потерпілими. На жаль, є загиблі та травмовані. По Києву: 29 виклики, попередньо, без травмованих

- написав Білошицький.

Буковина

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області показали ситуацію на дорогах і вказала: "На автошляхах працює снігоприбиральна техніка. Наполегливо просимо водіїв поступатися їй у русі та не перешкоджати виконанню робіт".

Прикарпаття

Відео з Прикарпаття також показали місцеві дорожники.

На ранок в області проїзд було забезпечено, повідомляла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram.

Львівщина

За даними Львівської ОДА, упродовж ночі Львівщину засипало снігом, дорожні служби області працювали у посиленому режимі, щоб забезпечити безпечний проїзд магістралями області - снігоочисна техніка працювала протягом ночі та продовжує працювати й надалі.

"Техніка працює в посиленому режимі; на всіх дорогах забезпечено проїзд, хоча місцями спостерігається ожеледиця та засніженість проїзної частини. У напрямку перевалів здійснюється постійне очищення доріг, опади у вигляді снігу тривають", - повідомив директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА Орест Шуліковський.

Мер Львова Андрій Садовий вказав у Telegram, що у місті комунальники цілу ніч працювали, щоб полегшити сніговий ранок для жителів. "Сніг падатиме і сьогодні протягом дня. Прогнозують близько 20-25 см опадів. Це не разовий шар, а постійне випадання протягом усього дня. Техніка працює безперервно, але очищені ділянки одразу накриває новий сніг. Тому звертаюсь до бізнесу: підключайтесь і допомагайте розчищати сніг біля своїх закладів, офісів і підприємств. Прохання і до мешканців. Якщо є можливість - не користуйтесь приватним авто", - написав він і повідомив, що на ранок було 22 звернення щодо неприбраних доріг і 2 - щодо тротуарів.

Рівненщина

"51 одиниця техніки у ці хвилини працює на автодорогах державного та регіонального значення на території Рівненщини. 15 з них – в обласному центрі. Наразі сніговий покрив до 18 см. Через складні погодні умови низка доріг потребує розчищення та обробки протиожеледними засобами. Найскладніша ситуація у Рівненському районі. Закликаю водіїв врахувати погодні умови, плануючи поїздки", - вказав у Telegram голова Рівненської ОВА Олександр Коваль вранці.

Волинь

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області повідомила, що продовжує забезпечувати безперебійний проїзд автошляхами Волині. "На території Волинської області триває снігопад, і ми не припиняємо дбати про сталий та безпечний рух транспортними артеріями краю за складних погодних умов. Уночі та станом на 5:00 до робіт із зимового утримання автошляхів державного значення було залучено 37 одиниць машин і механізмів підрядних підприємств. Наразі працює 65 одиниць дорожньої спецтехніки", - ідеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, упродовж 8 січня на території Волинської області очікуються значні снігові опади. "Відтак дорожня спецтехніка продовжуватиме розчищення автошляхів від снігового покриву, а після припинення опадів покриття оброблятимуть протиожеледними матеріалами. Просимо водіїв стежити за прогнозами погоди та без нагальної потреби не вирушати в дорогу. Перед поїздкою перевірте технічний стан свого транспортного засобу. Рекомендуємо водіям, насамперед великогабаритного транспорту, користуватися майданчиками для відстою, що розташовані вздовж державних автошляхів", - зазначили дорожники.

Тернопільщина

"Станом на ранок, 8 січня, проїзд дорогами державного значення Тернопільщини забезпечений. Цієї ночі в області спостерігались значні опади снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця, температура повітря коливалась від 7 до 10 градусів з позначкою мінус. Техніка підрядних організацій працювала і продовжує роботи в посиленому режимі. Проводимо очистку проїзної частини та посипку дорожнього покриття протиожеледною сумішшю. В роботі задіяно більше 100 одиниць спецтехніки. Залучено 187 працівників", - вказали у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в області.

Вказано, що на ранок опади у вигляді снігу посилювалися по всій території Тернопільщини. За прогнозами синоптиків, циклон затримається в області до завтра, 9 січня. Далі - інтенсивні опади снігу та хуртовини поступово будуть відступати. І зазначили, що дорожні працівники та важка техніка продовжують працювати в посиленому режимі.

Закарпаття

На Закарпатті Служба відновлення ще напередодні повідомила, що погодні умови в області різко погіршилися.

Поради ДСНС

"Підрозділи ДСНС працюють у цілодобовому режимі й готові реагувати на надзвичайні ситуації, проте пам’ятайте: найкраща допомога у негоду – це ваша обачність", - зазначили у ДСНС.

У ДСНС закликали не вирушати без потреби в далекі поїздки, а якщо це неможливо - переконатися, що у вашому багажнику є:

  • лопата і трос, щоб визволитися зі снігової пастки;
    • зимовий омивач та повний бак пального, щоб зігріти салон у разі зупинки;
      • світловідбивачі – жилет зробить вас помітним для інших водіїв у хуртовину;
        • запас тепла – термос з чаєм, ковдра або термоковдра;
          • зв’язок – павербанк й офлайн-карти.

            "Якщо бачите попередження про хуртовину або ожеледицю — залишайтеся вдома", - наголосили у ДСНС.

            Доповнення

            На 09:00 на тлі негоди було 128 викликів про ДТП.

            Юлія Шрамко

