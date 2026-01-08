Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівки

В Україні сніг, ожеледиця та ускладнений рух на дорогах. За останні дві години подвоїлася кількість ДТП з початку доби - до 260. Про це повідомили у ДСНС та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у четвер у Telegram, пише УНН.

В Україні сніг, ожеледиця та ускладнений рух на дорогах. Рятувальники ДСНС у регіонах уже допомагають громадянам - повідомили в ДСНС.

Як зазначили у ДСНС, на Рівненщині через негоду на трасі Київ–Чоп визволяли автівки зі снігових заметів. На Львівщині, у Стрийському районі, допомогли медикам дістатися до хворого в селищі Славське. Там "швидка" не могла самостійно подолати крутий підйом через слизьку дорогу.

З початку доби, станом на 11:00 спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП по Україні: 260 викликів про ДТП, з яких 43 виклики ДТП з потерпілими. На жаль, є загиблі та травмовані. По Києву: 29 виклики, попередньо, без травмованих - написав Білошицький.

Буковина

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області показали ситуацію на дорогах і вказала: "На автошляхах працює снігоприбиральна техніка. Наполегливо просимо водіїв поступатися їй у русі та не перешкоджати виконанню робіт".

Прикарпаття

Відео з Прикарпаття також показали місцеві дорожники.

На ранок в області проїзд було забезпечено, повідомляла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram.

Львівщина

За даними Львівської ОДА, упродовж ночі Львівщину засипало снігом, дорожні служби області працювали у посиленому режимі, щоб забезпечити безпечний проїзд магістралями області - снігоочисна техніка працювала протягом ночі та продовжує працювати й надалі.

"Техніка працює в посиленому режимі; на всіх дорогах забезпечено проїзд, хоча місцями спостерігається ожеледиця та засніженість проїзної частини. У напрямку перевалів здійснюється постійне очищення доріг, опади у вигляді снігу тривають", - повідомив директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА Орест Шуліковський.

Мер Львова Андрій Садовий вказав у Telegram, що у місті комунальники цілу ніч працювали, щоб полегшити сніговий ранок для жителів. "Сніг падатиме і сьогодні протягом дня. Прогнозують близько 20-25 см опадів. Це не разовий шар, а постійне випадання протягом усього дня. Техніка працює безперервно, але очищені ділянки одразу накриває новий сніг. Тому звертаюсь до бізнесу: підключайтесь і допомагайте розчищати сніг біля своїх закладів, офісів і підприємств. Прохання і до мешканців. Якщо є можливість - не користуйтесь приватним авто", - написав він і повідомив, що на ранок було 22 звернення щодо неприбраних доріг і 2 - щодо тротуарів.

Рівненщина

"51 одиниця техніки у ці хвилини працює на автодорогах державного та регіонального значення на території Рівненщини. 15 з них – в обласному центрі. Наразі сніговий покрив до 18 см. Через складні погодні умови низка доріг потребує розчищення та обробки протиожеледними засобами. Найскладніша ситуація у Рівненському районі. Закликаю водіїв врахувати погодні умови, плануючи поїздки", - вказав у Telegram голова Рівненської ОВА Олександр Коваль вранці.

Волинь

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області повідомила, що продовжує забезпечувати безперебійний проїзд автошляхами Волині. "На території Волинської області триває снігопад, і ми не припиняємо дбати про сталий та безпечний рух транспортними артеріями краю за складних погодних умов. Уночі та станом на 5:00 до робіт із зимового утримання автошляхів державного значення було залучено 37 одиниць машин і механізмів підрядних підприємств. Наразі працює 65 одиниць дорожньої спецтехніки", - ідеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, упродовж 8 січня на території Волинської області очікуються значні снігові опади. "Відтак дорожня спецтехніка продовжуватиме розчищення автошляхів від снігового покриву, а після припинення опадів покриття оброблятимуть протиожеледними матеріалами. Просимо водіїв стежити за прогнозами погоди та без нагальної потреби не вирушати в дорогу. Перед поїздкою перевірте технічний стан свого транспортного засобу. Рекомендуємо водіям, насамперед великогабаритного транспорту, користуватися майданчиками для відстою, що розташовані вздовж державних автошляхів", - зазначили дорожники.

Тернопільщина

"Станом на ранок, 8 січня, проїзд дорогами державного значення Тернопільщини забезпечений. Цієї ночі в області спостерігались значні опади снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця, температура повітря коливалась від 7 до 10 градусів з позначкою мінус. Техніка підрядних організацій працювала і продовжує роботи в посиленому режимі. Проводимо очистку проїзної частини та посипку дорожнього покриття протиожеледною сумішшю. В роботі задіяно більше 100 одиниць спецтехніки. Залучено 187 працівників", - вказали у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в області.

Вказано, що на ранок опади у вигляді снігу посилювалися по всій території Тернопільщини. За прогнозами синоптиків, циклон затримається в області до завтра, 9 січня. Далі - інтенсивні опади снігу та хуртовини поступово будуть відступати. І зазначили, що дорожні працівники та важка техніка продовжують працювати в посиленому режимі.

Закарпаття

На Закарпатті Служба відновлення ще напередодні повідомила, що погодні умови в області різко погіршилися.

Поради ДСНС

"Підрозділи ДСНС працюють у цілодобовому режимі й готові реагувати на надзвичайні ситуації, проте пам’ятайте: найкраща допомога у негоду – це ваша обачність", - зазначили у ДСНС.

У ДСНС закликали не вирушати без потреби в далекі поїздки, а якщо це неможливо - переконатися, що у вашому багажнику є:

лопата і трос, щоб визволитися зі снігової пастки;

зимовий омивач та повний бак пального, щоб зігріти салон у разі зупинки;

світловідбивачі – жилет зробить вас помітним для інших водіїв у хуртовину;

запас тепла – термос з чаєм, ковдра або термоковдра;

зв’язок – павербанк й офлайн-карти.

"Якщо бачите попередження про хуртовину або ожеледицю — залишайтеся вдома", - наголосили у ДСНС.

Доповнення

На 09:00 на тлі негоди було 128 викликів про ДТП.

