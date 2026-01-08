$42.720.15
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас
07:21 • 12350 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 11570 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 17582 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 28333 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 34158 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 26900 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 26651 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 27247 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 40712 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Масована атака на Дніпро та Запоріжжя призвела до знеструмлення та відсутності води
росія терміново евакуює співробітників посольства рф з Ізраїлю - ЗМІ
Атака на Дніпро та область: канікули у школах продовжили до 9 січня
У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалів
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"
Як правильно обрати термобілизну: прості поради
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 40743 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Керолайн Левітт
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Білий дім
Запоріжжя
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Р-73
Шахед-136

Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас

Київ • УНН

 • 864 перегляди

З початку доби зафіксовано 128 ДТП по Україні, з них 29 з потерпілими. У Києві сталося 12 аварій без травмованих. Обмежено рух великовагового транспорту на ділянці дороги Р-21 Долина-Хуст.

Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас

В Україні на тлі негоди з початку доби сталося вже 128 ДТП, з них 29 - з потерпілими, є обмеження для вантажівок на карпатській дорозі Р-21 Долина-Хуст, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у четвер у Telegram, пише УНН.

З початку доби, станом на 09:00 спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП по Україні: 128 викликів про ДТП, з яких 29 викликів ДТП з потерпілими. На жаль, є травмовані

- надав Білошицький оперативну інформацію щодо ситуації на дорогах в умовах негоди.

З його слів, по Києву - 12 викликів на ДТП, попередньо без травмованих.

Також триває обмеження для руху великовагових транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 - 45+039. Обмеження на в'їзди у міста не запроваджені

- вказав Білошицький.

З його слів, патрульні працюють спільно з дорожніми службами для подолання наслідків негоди.

"Дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе!" - наголосив він.

До України дійшов циклон: що відбувається на дорогах перших на його шляху регіонів08.01.26, 09:20 • 1382 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НПАвто
Дорожньо-транспортна пригода
Україна
Київ