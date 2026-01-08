Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас
Київ • УНН
З початку доби зафіксовано 128 ДТП по Україні, з них 29 з потерпілими. У Києві сталося 12 аварій без травмованих. Обмежено рух великовагового транспорту на ділянці дороги Р-21 Долина-Хуст.
В Україні на тлі негоди з початку доби сталося вже 128 ДТП, з них 29 - з потерпілими, є обмеження для вантажівок на карпатській дорозі Р-21 Долина-Хуст, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у четвер у Telegram, пише УНН.
З початку доби, станом на 09:00 спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП по Україні: 128 викликів про ДТП, з яких 29 викликів ДТП з потерпілими. На жаль, є травмовані
З його слів, по Києву - 12 викликів на ДТП, попередньо без травмованих.
Також триває обмеження для руху великовагових транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 - 45+039. Обмеження на в'їзди у міста не запроваджені
З його слів, патрульні працюють спільно з дорожніми службами для подолання наслідків негоди.
"Дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе!" - наголосив він.
