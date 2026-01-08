Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс
С начала суток зафиксировано 128 ДТП по Украине, из них 29 с пострадавшими. В Киеве произошло 12 аварий без травмированных. Ограничено движение большегрузного транспорта на участке дороги Р-21 Долина-Хуст.
В Украине на фоне непогоды с начала суток произошло уже 128 ДТП, из них 29 - с пострадавшими, есть ограничения для грузовиков на карпатской дороге Р-21 Долина-Хуст, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в четверг в Telegram, пишет УНН.
С начала суток, по состоянию на 09:00 спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП по Украине: 128 вызовов о ДТП, из которых 29 вызовов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть травмированные
По его словам, по Киеву - 12 вызовов на ДТП, предварительно без травмированных.
Также продолжается ограничение для движения тяжеловесных транспортных средств на участке автомобильной дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 - 45+039. Ограничения на въезды в города не введены
По его словам, патрульные работают совместно с дорожными службами для преодоления последствий непогоды.
"Соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя!" - подчеркнул он.
