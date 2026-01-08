$42.720.15
07:54 • 4412 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс
07:21 • 19677 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 16737 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 21638 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 32063 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 37049 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 28473 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 27739 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 27635 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 44475 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс

Киев • УНН

 • 4416 просмотра

С начала суток зафиксировано 128 ДТП по Украине, из них 29 с пострадавшими. В Киеве произошло 12 аварий без травмированных. Ограничено движение большегрузного транспорта на участке дороги Р-21 Долина-Хуст.

В Украине на фоне непогоды с начала суток произошло уже 128 ДТП, из них 29 - с пострадавшими, есть ограничения для грузовиков на карпатской дороге Р-21 Долина-Хуст, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в четверг в Telegram, пишет УНН.

С начала суток, по состоянию на 09:00 спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП по Украине: 128 вызовов о ДТП, из которых 29 вызовов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть травмированные

- предоставил Билошицкий оперативную информацию о ситуации на дорогах в условиях непогоды.

По его словам, по Киеву - 12 вызовов на ДТП, предварительно без травмированных.

Также продолжается ограничение для движения тяжеловесных транспортных средств на участке автомобильной дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 - 45+039. Ограничения на въезды в города не введены

- указал Билошицкий.

По его словам, патрульные работают совместно с дорожными службами для преодоления последствий непогоды.

"Соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя!" - подчеркнул он.

До Украины дошел циклон: что происходит на дорогах первых на его пути регионов08.01.26, 09:20 • 2012 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧПАвто
Дорожно-транспортное происшествие
Украина
Киев