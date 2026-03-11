Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключение

Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Расследование убийства народного депутата Украины и бывшего Председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия завершено. Обвинительный акт в отношении 53-летнего подозреваемого направлен в суд - фигуранту грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Задержанному Михаилу Стельникову инкриминированы обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, посягательство на жизнь государственного деятеля, совершенное в связи с его государственной и общественной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц, публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ, незаконное обращение с оружием по предварительному сговору группой лиц, а также глорификация агрессии рф (ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Контекст

Андрей Парубий был убит 30 августа 2025 года во Львове недалеко от дома, где он жил. К политику приблизился мужчина, замаскированный под курьера, и с нескольких метров произвел восемь выстрелов из пистолета - Парубий погиб на месте.

Убийца скрылся с места преступления и пытался скрываться, однако в ночь на 1 сентября его задержали в Хмельницкой области.

Напомним

Служба безопасности Украины нашла оружие, из которого убили народного депутата Андрея Парубия. Это пистолет Макарова с глушителем: он находился в тайнике, оборудованном киллером, и содержит его ДНК.