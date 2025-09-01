Тысячи украинцев в Киеве и Львове пришли попрощаться с политическим деятелем Андреем Парубием, застреленным 30 августа. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, расследование продолжается.
СБУ, Нацполиция и Офис Генпрокурора расследуют возможную причастность российских спецслужб к убийству нардепа Андрея Парубия. Киллера задержали, преступление квалифицировано как умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.
Правоохранительные органы собрали достаточно доказательств для объявления подозрения мужчине, задержанному по делу об убийстве Андрея Парубия. Убийство экс-главы Верховной Рады произошло во Львове 30 августа 2025 года.
Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий, убитый во Львове, не просил охраны у Нацполиции или СБУ. Несмотря на это, в 2014 году он попал в список на ликвидацию, а в 2022 году ему предоставляли усиленную безопасность.
Правоохранители Львовщины проверяют, следили ли за экс-главой ВР Андреем Парубием до его убийства, изучая полученные доказательства. Пока неизвестно, были ли у задержанного сообщники, но полиция не исключает ни одной версии.
Убийство экс-главы ВР Андрея Парубия не было спонтанным, а тщательно готовилось. Пока неизвестно, были ли у подозреваемого сообщники, но правоохранители рассматривают все версии.
Пока неизвестно, были ли у подозреваемого в убийстве нардепа Андрея Парубия сообщники. Полиция не исключает ни одной версии, приоритетной является информация о возможном российском следе.
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия не имел постоянного места работы и получал случайные заработки. Мужчина не был курьером, как ранее сообщали некоторые медиа.
Правоохранители изучают все мотивы убийства нардепа Андрея Парубия, не исключая российский след как заказ. Задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве, готовится ходатайство о содержании под стражей.
Офис генпрокурора рассматривает три основные версии убийства экс-главы ВР Андрея Парубия: политическая деятельность, российский след и личные неприязненные отношения. Пока не подтверждена связь с убийством Ирины Фарион.
Нацполиция показала первые фото с задержания подозреваемого в убийстве нардепа Андрея Парубия. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
Во Львовской областной прокуратуре готовят сообщение о подозрении вероятному убийце нардепа Андрея Парубия. Продолжаются следственные действия.
В Хмельницкой области задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия. Десятки полицейских и сотрудников СБУ работали над раскрытием преступления, находившегося на личном контроле Президента Украины.
Во Львове на улице Владимира Великого мужчина стрелял во время преследования. Правоохранители задержали предполагаемого стрелка, пострадавших нет.
Президент Зеленский заявил, что работа над расследованием убийства экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия ведется круглосуточно. Во Львове неизвестный мужчина пять раз выстрелил в политика, когда тот возвращался из спортзала.
Похороны Андрея Парубия, убитого 30 августа, состоятся 2 сентября. Прощание начнется в Соборе святого Юра, затем состоится общегородская церемония на площади Рынок.
Управление государственной охраны Украины заявляет, что обеспечивает безопасность должностных лиц и их семей исключительно в рамках закона. Это опровергает манипулятивные утверждения в медиапространстве.
Компания Glovo готова сотрудничать с правоохранителями в расследовании убийства нардепа Андрея Парубия. Стрелок, убивший политика, был одет в форму Glovo.
Во Львове экс-главу ВР Андрея Парубия застрелили из огнестрельного короткоствольного оружия. Произведено около 8 выстрелов, личность стрелка и оружие не установлены.
Полиция расследует распространение видео с места убийства экс-главы ВР Андрея Парубия. Видео опубликовано в Telegram без разрешения, устанавливается ответственность.
Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. В настоящее время отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.
Правоохранители Львовщины анализируют, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.
На улице Ефремова во Львове неизвестный произвел около 8 выстрелов из огнестрельного оружия. Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 11:37.
Президент Зеленский заявляет, что убийство Парубия во Львове было тщательно подготовленным преступлением. Детали инцидента расследуются.
Полиция вышла на след убийцы народного депутата Андрея Парубия, которого застрелили во Львове. Стрелка видели по камерам, он был одет в форму Glovo.
Народный депутат Андрей Парубий, убитый во Львове, ранее попадал в списки на ликвидацию. Коллега по фракции рассказал о покушениях и усиленной охране.
Экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия убили во Львове, когда он возвращался из спортзала. Стрелок произвел 4 выстрела в грудь со спины, полиция разыскивает нападавшего.
Тело экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия остается на месте убийства во Львове для проведения следственных действий. Судмедэксперты осматривают тело, а полиция разыскивает стрелка, который выстрелил в спину.