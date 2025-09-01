Андрей Парубий

$41.320.06
48.200.06
ukenru
1 сентября, 18:36 • 11379 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 20218 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 30026 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 35728 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 181741 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 104208 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 187900 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 195301 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 165067 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 131808 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.7м/с
78%
747мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 133117 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 132149 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 120108 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 117684 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 110379 просмотра
публикации
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 30040 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 71895 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 187906 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 195305 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 165069 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Париж
Европа
Реклама
УНН Lite
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 11385 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 35056 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 164632 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 292981 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 312270 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Financial Times
Беспилотный летательный аппарат
Нью-Йорк Таймс
ИРИС-Т
Теги
Люди

Андрей Парубий

Новости по теме
Тысячи украинцев прощаются с Андреем Парубием в Киеве и ЛьвовеPhoto

Тысячи украинцев в Киеве и Львове пришли попрощаться с политическим деятелем Андреем Парубием, застреленным 30 августа. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, расследование продолжается.

Общество • 1 сентября, 17:28 • 2938 просмотра
Имеющаяся информация свидетельствует о "российском следе" в убийстве Андрея Парубия - СБУ

СБУ, Нацполиция и Офис Генпрокурора расследуют возможную причастность российских спецслужб к убийству нардепа Андрея Парубия. Киллера задержали, преступление квалифицировано как умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Политика • 1 сентября, 11:05 • 4098 просмотра
Правоохранители, СБУ и Офис Генпрокурора собрали достаточно доказательств в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия - Нацполиция

Правоохранительные органы собрали достаточно доказательств для объявления подозрения мужчине, задержанному по делу об убийстве Андрея Парубия. Убийство экс-главы Верховной Рады произошло во Львове 30 августа 2025 года.

Общество • 1 сентября, 10:48 • 2878 просмотра
Парубий не обращался в правоохранительные органы или СБУ с просьбой об охране - Нацполиция

Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий, убитый во Львове, не просил охраны у Нацполиции или СБУ. Несмотря на это, в 2014 году он попал в список на ликвидацию, а в 2022 году ему предоставляли усиленную безопасность.

Общество • 1 сентября, 10:34 • 3384 просмотра
Следили ли за Парубием перед убийством - в полиции ответили

Правоохранители Львовщины проверяют, следили ли за экс-главой ВР Андреем Парубием до его убийства, изучая полученные доказательства. Пока неизвестно, были ли у задержанного сообщники, но полиция не исключает ни одной версии.

Политика • 1 сентября, 10:19 • 4570 просмотра
Нацполиция об убийстве Парубия: преступление готовилось заранее

Убийство экс-главы ВР Андрея Парубия не было спонтанным, а тщательно готовилось. Пока неизвестно, были ли у подозреваемого сообщники, но правоохранители рассматривают все версии.

Политика • 1 сентября, 09:59 • 4012 просмотра
Убийство Парубия во Львове: пока неизвестно, были ли у задержанного сообщники

Пока неизвестно, были ли у подозреваемого в убийстве нардепа Андрея Парубия сообщники. Полиция не исключает ни одной версии, приоритетной является информация о возможном российском следе.

Политика • 1 сентября, 09:40 • 2536 просмотра
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия не был курьером - Нацполиция

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия не имел постоянного места работы и получал случайные заработки. Мужчина не был курьером, как ранее сообщали некоторые медиа.

Общество • 1 сентября, 09:36 • 3518 просмотра
Убийство Парубия: не исключено, что это заказ со стороны рф

Правоохранители изучают все мотивы убийства нардепа Андрея Парубия, не исключая российский след как заказ. Задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве, готовится ходатайство о содержании под стражей.

Политика • 1 сентября, 09:30 • 3066 просмотра
Эксклюзив
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии

Офис генпрокурора рассматривает три основные версии убийства экс-главы ВР Андрея Парубия: политическая деятельность, российский след и личные неприязненные отношения. Пока не подтверждена связь с убийством Ирины Фарион.

Политика • 1 сентября, 09:15 • 181753 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении

Задержанному 52-летнему львовянину сообщено о подозрении в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия.

Криминал и ЧП • 1 сентября, 08:38 • 104213 просмотра
Задержание подозреваемого в убийстве Парубия: Нацполиция показала первые фотоPhoto

Нацполиция показала первые фото с задержания подозреваемого в убийстве нардепа Андрея Парубия. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Общество • 1 сентября, 06:56 • 10519 просмотра
Эксклюзив
Убийство Парубия во Львове: задержанному готовят подозрение

Во Львовской областной прокуратуре готовят сообщение о подозрении вероятному убийце нардепа Андрея Парубия. Продолжаются следственные действия.

Политика • 1 сентября, 06:45 • 16477 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено

В Хмельницкой области задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия. Десятки полицейских и сотрудников СБУ работали над раскрытием преступления, находившегося на личном контроле Президента Украины.

Криминал и ЧП • 31 августа, 21:30 • 39509 просмотра
Стрельба во Львове: мужчина открыл огонь после преследования - Зинкевич

Во Львове на улице Владимира Великого мужчина стрелял во время преследования. Правоохранители задержали предполагаемого стрелка, пострадавших нет.

Общество • 31 августа, 18:51 • 6116 просмотра
Президент Украины надеется на результативность расследования убийства Парубия

Президент Зеленский заявил, что работа над расследованием убийства экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия ведется круглосуточно. Во Львове неизвестный мужчина пять раз выстрелил в политика, когда тот возвращался из спортзала.

Криминал и ЧП • 31 августа, 18:40 • 11281 просмотра
Убийство Андрея Парубия: когда и где состоится прощание и похороны политика

Похороны Андрея Парубия, убитого 30 августа, состоятся 2 сентября. Прощание начнется в Соборе святого Юра, затем состоится общегородская церемония на площади Рынок.

Общество • 31 августа, 12:51 • 6324 просмотра
Убийство Парубия: УГО уточнило порядок охраны должностных лиц и их семей

Управление государственной охраны Украины заявляет, что обеспечивает безопасность должностных лиц и их семей исключительно в рамках закона. Это опровергает манипулятивные утверждения в медиапространстве.

Общество • 30 августа, 20:59 • 3802 просмотра
Убийство Парубия: в Glovo заявили о готовности сотрудничества с правоохранителями

Компания Glovo готова сотрудничать с правоохранителями в расследовании убийства нардепа Андрея Парубия. Стрелок, убивший политика, был одет в форму Glovo.

Общество • 30 августа, 16:41 • 4605 просмотра
Убийство нардепа Парубия: стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия

Во Львове экс-главу ВР Андрея Парубия застрелили из огнестрельного короткоствольного оружия. Произведено около 8 выстрелов, личность стрелка и оружие не установлены.

Общество • 30 августа, 15:19 • 10415 просмотра
Убийство экс-главы ВР Парубия: полиция расследует утечку видео с места преступления в TelegramVideo

Полиция расследует распространение видео с места убийства экс-главы ВР Андрея Парубия. Видео опубликовано в Telegram без разрешения, устанавливается ответственность.

Общество • 30 августа, 15:06 • 12631 просмотра
Рассматриваются различные версии, в том числе и российский след: прокуратура об убийстве Парубия

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. В настоящее время отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.

Политика • 30 августа, 15:00 • 9705 просмотра
Полиция изучает, поступали ли Парубию угрозы

Правоохранители Львовщины анализируют, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

Политика • 30 августа, 14:56 • 4791 просмотра
Убийство Парубия во Львове: было произведено около 8 выстрелов

На улице Ефремова во Львове неизвестный произвел около 8 выстрелов из огнестрельного оружия. Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 11:37.

Криминал и ЧП • 30 августа, 14:44 • 10356 просмотра
Правоохранители еще устанавливают местонахождение убийцы Парубия

Правоохранители продолжают поиски лица, ответственного за убийство Парубия. Местонахождение преступника пока не установлено.

Криминал и ЧП • 30 августа, 14:40 • 6903 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено

Президент Зеленский заявляет, что убийство Парубия во Львове было тщательно подготовленным преступлением. Детали инцидента расследуются.

Политика • 30 августа, 13:59 • 94292 просмотра
Убийство Парубия во Львове: полиция вышла на след стрелка - источники

Полиция вышла на след убийцы народного депутата Андрея Парубия, которого застрелили во Львове. Стрелка видели по камерам, он был одет в форму Glovo.

Политика • 30 августа, 13:31 • 16721 просмотра
В 2014 году Парубий попал в список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО - нардеп Величкович

Народный депутат Андрей Парубий, убитый во Львове, ранее попадал в списки на ликвидацию. Коллега по фракции рассказал о покушениях и усиленной охране.

Политика • 30 августа, 12:58 • 10418 просмотра
Убийство бывшего председателя ВР Парубия: стрелок произвел 4 выстрела в грудь

Экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия убили во Львове, когда он возвращался из спортзала. Стрелок произвел 4 выстрела в грудь со спины, полиция разыскивает нападавшего.

Политика • 30 августа, 12:27 • 12406 просмотра
Убийство Парубия во Львове: тело нардепа пока находится на месте трагедии

Тело экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия остается на месте убийства во Львове для проведения следственных действий. Судмедэксперты осматривают тело, а полиция разыскивает стрелка, который выстрелил в спину.

Общество • 30 августа, 11:48 • 11639 просмотра