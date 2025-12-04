$42.330.01
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
21:56 • 2066 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 12580 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 20413 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 25808 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 20318 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 24243 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 23123 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 24724 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 29835 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер 4 декабря встретятся в Майами с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, чтобы продолжить обсуждение американского "мирного плана" для Украины.

Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стив Виткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся с секретарем СНБО Рустемом Умеровым в четверг, 4 декабря. Об этом информирует агентство Associated Press, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что встреча американских переговорщиков Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым состоится уже сегодня в Майами.

Они продолжат обсуждение "мирного плана" для Украины.

По словам высокопоставленного представителя администрации Трампа, который не был уполномочен давать публичные комментарии и говорил на условиях анонимности, Виткофф и Кушнер в четверг в Майами встретятся с главным переговорщиком Украины Рустемом Умеровым для дальнейших переговоров

- пишет информагентство.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о приглашении украинской делегации в США для продолжения мирного процесса.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал "очень хорошей" встречу Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным 2 декабря. Дальнейшие шаги после встречи пока неизвестны.

Вита Зеленецкая

