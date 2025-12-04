Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Киев • УНН
Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер 4 декабря встретятся в Майами с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, чтобы продолжить обсуждение американского "мирного плана" для Украины.
Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стив Виткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся с секретарем СНБО Рустемом Умеровым в четверг, 4 декабря. Об этом информирует агентство Associated Press, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что встреча американских переговорщиков Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым состоится уже сегодня в Майами.
Они продолжат обсуждение "мирного плана" для Украины.
По словам высокопоставленного представителя администрации Трампа, который не был уполномочен давать публичные комментарии и говорил на условиях анонимности, Виткофф и Кушнер в четверг в Майами встретятся с главным переговорщиком Украины Рустемом Умеровым для дальнейших переговоров
Напомним
Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о приглашении украинской делегации в США для продолжения мирного процесса.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал "очень хорошей" встречу Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным 2 декабря. Дальнейшие шаги после встречи пока неизвестны.
