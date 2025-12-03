Українська делегація отримала запрошення до США для продовження мирних переговорів - Сибіга

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 1136 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 3816 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 7660 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 11032 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 16275 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 19593 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 22391 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 28554 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36099 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30012 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 13227 перегляди
На росії знову підірвали нафтопровід "Дружба"PhotoVideo3 грудня, 09:59 • 6552 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 20764 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни12:35 • 7378 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України12:41 • 13839 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення13:24 • 7668 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 20840 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 43588 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 46909 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 56060 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Китай
Індія
Бельгія
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 56695 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 58940 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 113903 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 87619 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 103354 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Airbus A320 серії
Золото
Дія (сервіс)

Українська делегація отримала запрошення до США для продовження мирних переговорів - Сибіга

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив про запрошення української делегації до США для продовження мирного процесу.

Українська делегація отримала запрошення до США для продовження мирних переговорів - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, українська делегація отримала запрошення відвідати США для продовження переговорів у межах мирного процесу, передає УНН із посиланням на МЗС.

Українська делегація отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів у межах мирного процесу 

— повідомив Сибіга.

Зеленський заявив про готовність зустрітися з Трампом та очікує сигналів від американської делегації після її візиту до рф02.12.25, 20:47 • 4982 перегляди

Нагадаємо 

російські ЗМІ повідомляють, що диктатор володимир путін провів офіційну зустріч із представником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Темою переговорів був запропонований Вашингтоном мирний план у війні рф проти України.

Президент Зеленський заявив, що простих рішень щодо мирної угоди з росією не буде, наголосивши на необхідності справедливих рішень та гарантій безпеки. Він підкреслив, що не повинно бути жодних домовленостей про Україну без її участі, а також висловив сумнів у зміні цілей росії.

Зеленський вважає, що питання територій, заморожених активів та гарантій безпеки є найчутливішими темами у мирному плані.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна