Українська делегація отримала запрошення до США для продовження мирних переговорів - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, українська делегація отримала запрошення відвідати США для продовження переговорів у межах мирного процесу, передає УНН із посиланням на МЗС.

Українська делегація отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів у межах мирного процесу — повідомив Сибіга.

Зеленський заявив про готовність зустрітися з Трампом та очікує сигналів від американської делегації після її візиту до рф

Нагадаємо

російські ЗМІ повідомляють, що диктатор володимир путін провів офіційну зустріч із представником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Темою переговорів був запропонований Вашингтоном мирний план у війні рф проти України.

Президент Зеленський заявив, що простих рішень щодо мирної угоди з росією не буде, наголосивши на необхідності справедливих рішень та гарантій безпеки. Він підкреслив, що не повинно бути жодних домовленостей про Україну без її участі, а також висловив сумнів у зміні цілей росії.

Зеленський вважає, що питання територій, заморожених активів та гарантій безпеки є найчутливішими темами у мирному плані.