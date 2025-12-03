Украинская делегация получила приглашение в США для продолжения мирных переговоров - Сибига

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Эксклюзив
16:02 • 2398 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 6272 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 10613 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 12037 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
11:38 • 17222 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 20042 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 22678 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 28706 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 36270 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 30117 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 13934 просмотра
В россии снова взорвали нефтепровод "Дружба"PhotoVideo3 декабря, 09:59 • 7650 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 22024 просмотра
В МИД Китая заявили, что использование замороженных активов рф для Украины не будет способствовать завершению войны12:35 • 9578 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины12:41 • 14650 просмотра
публикации
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения13:24 • 10619 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 22218 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 44377 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 47527 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 56662 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Китай
Индия
Бельгия
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 56982 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 59261 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 114175 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 87879 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 103614 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Серия Airbus A320
Золото
Дія (сервис)

Украинская делегация получила приглашение в США для продолжения мирных переговоров - Сибига

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о приглашении украинской делегации в США для продолжения мирного процесса.

Украинская делегация получила приглашение в США для продолжения мирных переговоров - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что украинская делегация получила приглашение посетить США для продолжения переговоров в рамках мирного процесса, передает УНН со ссылкой на МИД.

Украинская делегация получила приглашение от американской стороны посетить США в ближайшее время для продолжения переговоров в рамках мирного процесса 

— сообщил Сибига.

Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и ожидает сигналов от американской делегации после ее визита в РФ02.12.25, 20:47 • 4996 просмотров

Напомним 

российские СМИ сообщают, что диктатор владимир путин провел официальную встречу с представителем США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Темой переговоров был предложенный Вашингтоном мирный план в войне рф против Украины.

Президент Зеленский заявил, что простых решений по мирному соглашению с россией не будет, подчеркнув необходимость справедливых решений и гарантий безопасности. Он подчеркнул, что не должно быть никаких договоренностей об Украине без ее участия, а также выразил сомнение в изменении целей россии.

Зеленский считает, что вопросы территорий, замороженных активов и гарантий безопасности являются наиболее чувствительными темами в мирном плане.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина