Украинская делегация получила приглашение в США для продолжения мирных переговоров - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что украинская делегация получила приглашение посетить США для продолжения переговоров в рамках мирного процесса, передает УНН со ссылкой на МИД.

Украинская делегация получила приглашение от американской стороны посетить США в ближайшее время для продолжения переговоров в рамках мирного процесса — сообщил Сибига.

Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и ожидает сигналов от американской делегации после ее визита в РФ

Напомним

российские СМИ сообщают, что диктатор владимир путин провел официальную встречу с представителем США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Темой переговоров был предложенный Вашингтоном мирный план в войне рф против Украины.

Президент Зеленский заявил, что простых решений по мирному соглашению с россией не будет, подчеркнув необходимость справедливых решений и гарантий безопасности. Он подчеркнул, что не должно быть никаких договоренностей об Украине без ее участия, а также выразил сомнение в изменении целей россии.

Зеленский считает, что вопросы территорий, замороженных активов и гарантий безопасности являются наиболее чувствительными темами в мирном плане.