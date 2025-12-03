Украинская делегация получила приглашение в США для продолжения мирных переговоров - Сибига
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о приглашении украинской делегации в США для продолжения мирного процесса.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что украинская делегация получила приглашение посетить США для продолжения переговоров в рамках мирного процесса, передает УНН со ссылкой на МИД.
Украинская делегация получила приглашение от американской стороны посетить США в ближайшее время для продолжения переговоров в рамках мирного процесса
Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и ожидает сигналов от американской делегации после ее визита в РФ02.12.25, 20:47 • 4996 просмотров
Напомним
российские СМИ сообщают, что диктатор владимир путин провел официальную встречу с представителем США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Темой переговоров был предложенный Вашингтоном мирный план в войне рф против Украины.
Президент Зеленский заявил, что простых решений по мирному соглашению с россией не будет, подчеркнув необходимость справедливых решений и гарантий безопасности. Он подчеркнул, что не должно быть никаких договоренностей об Украине без ее участия, а также выразил сомнение в изменении целей россии.
Зеленский считает, что вопросы территорий, замороженных активов и гарантий безопасности являются наиболее чувствительными темами в мирном плане.