Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и ожидает сигналов от американской делегации после ее визита в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом, однако дальнейшие шаги зависят от результатов переговоров американской делегации в России. Об этом он сообщил в своем Telegram, пишет УНН.

По словам главы государства, позиция Вашингтона определит и дальнейший формат взаимодействия: "Делегация США сразу после встреч хочет отчитаться именно нам. От этих сигналов зависят следующие шаги".

Он также добавил, что Украина готова оперативно реагировать на возможные решения партнеров.

Мы получим те или иные сигналы. Если сигналы сработают так, если это fair play с нашими партнерами, то, может, мы встретимся с американской делегацией очень быстро. На каком уровне – мы посмотрим, в зависимости от сигналов. Если сигналы будут давать возможность и шанс принятия глобальных, но быстрых решений, то будет уровень выше