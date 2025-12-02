$42.340.08
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и ожидает сигналов от американской делегации после ее визита в РФ

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом. Дальнейшие шаги зависят от результатов переговоров американской делегации в России.

Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и ожидает сигналов от американской делегации после ее визита в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом, однако дальнейшие шаги зависят от результатов переговоров американской делегации в России. Об этом он сообщил в своем Telegram, пишет УНН.

Детали

Я готов получить все сигналы, готов на встречу с Президентом Трампом. Все зависит от сегодняшних разговоров

– написал Зеленский, подчеркнув, что Киев ожидает информацию от делегации США сразу после ее контактов в Москве.

По словам главы государства, позиция Вашингтона определит и дальнейший формат взаимодействия: "Делегация США сразу после встреч хочет отчитаться именно нам. От этих сигналов зависят следующие шаги".

Он также добавил, что Украина готова оперативно реагировать на возможные решения партнеров.

Мы получим те или иные сигналы. Если сигналы сработают так, если это fair play с нашими партнерами, то, может, мы встретимся с американской делегацией очень быстро. На каком уровне – мы посмотрим, в зависимости от сигналов. Если сигналы будут давать возможность и шанс принятия глобальных, но быстрых решений, то будет уровень выше

- подчеркнул Зеленский.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Киев