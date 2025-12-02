Зеленський заявив про готовність зустрітися з Трампом та очікує сигналів від американської делегації після її візиту до рф

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, однак подальші кроки залежать від результатів переговорів американської делегації в росії. Про це він повідомив у своєму Telegram, пише УНН.

Деталі

Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч із Президентом Трампом. Усе залежить від сьогоднішніх розмов – написав Зеленський, наголосивши, що Київ очікує на інформацію від делегації США одразу після її контактів у москві.

За словами глави держави, позиція Вашингтона визначить і подальший формат взаємодії: "Делегація США одразу після зустрічей хоче звітувати саме нам. Від цих сигналів залежать наступні кроки".

Він також додав, що Україна готова оперативно реагувати на можливі рішення партнерів.