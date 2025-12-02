$42.340.08
2 грудня, 12:35
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:54
Зеленський заявив про готовність зустрітися з Трампом та очікує сигналів від американської делегації після її візиту до рф

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Дональдом Трампом. Подальші кроки залежать від результатів переговорів американської делегації в росії.

Зеленський заявив про готовність зустрітися з Трампом та очікує сигналів від американської делегації після її візиту до рф

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, однак подальші кроки залежать від результатів переговорів американської делегації в росії. Про це він повідомив у своєму Telegram, пише УНН.

Деталі

Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч із Президентом Трампом. Усе залежить від сьогоднішніх розмов

– написав Зеленський, наголосивши, що Київ очікує на інформацію від делегації США одразу після її контактів у москві.

За словами глави держави, позиція Вашингтона визначить і подальший формат взаємодії: "Делегація США одразу після зустрічей хоче звітувати саме нам. Від цих сигналів залежать наступні кроки".

Він також додав, що Україна готова оперативно реагувати на можливі рішення партнерів.

Ми отримаємо ті чи інші сигнали. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це fair play із нашими партнерами, то, може, ми зустрінемося з американською делегацією дуже швидко. На якому рівні – ми подивимося, залежно від сигналів. Якщо сигнали будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вищий

- підкреслив Зеленський.

Степан Гафтко

