Зеленський заявив про готовність зустрітися з Трампом та очікує сигналів від американської делегації після її візиту до рф
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Дональдом Трампом. Подальші кроки залежать від результатів переговорів американської делегації в росії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, однак подальші кроки залежать від результатів переговорів американської делегації в росії. Про це він повідомив у своєму Telegram, пише УНН.
Деталі
Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч із Президентом Трампом. Усе залежить від сьогоднішніх розмов
За словами глави держави, позиція Вашингтона визначить і подальший формат взаємодії: "Делегація США одразу після зустрічей хоче звітувати саме нам. Від цих сигналів залежать наступні кроки".
Він також додав, що Україна готова оперативно реагувати на можливі рішення партнерів.
Ми отримаємо ті чи інші сигнали. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це fair play із нашими партнерами, то, може, ми зустрінемося з американською делегацією дуже швидко. На якому рівні – ми подивимося, залежно від сигналів. Якщо сигнали будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вищий