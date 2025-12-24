Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршруту

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Ексклюзив
13:26 • 1336 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 12570 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 11716 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 14848 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 32140 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 48054 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 65067 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 71810 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 42106 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 54501 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.2м/с
66%
764мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo24 грудня, 04:30 • 22054 перегляди
Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора24 грудня, 06:43 • 4938 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 15069 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 16030 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях09:23 • 3976 перегляди
Публікації
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 12569 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 65066 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 40057 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 71809 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 54501 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Михайло Федоров
Тьєррі Бретон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Донецька область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 70 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 15181 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 6184 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 32620 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 29712 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
The New York Times

Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршруту

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Санта-Клаус і його олені вирушили у навколосвітню подорож для доставки подарунків, здійснивши вже зупинки в Новій Зеландії та Австралії. Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) відстежує його маршрут.

Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршруту

Санта-Клаус і його олені розпочали подорож навколо земної кулі з місією доставки подарунків і безліччю зупинок протягом 24 годин. Про початок мандрівки повідомили у Командуванні аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), пише УНН.

Офіційно! Санта злетів з Північного полюса!

- повідомили NORAD о 13 годині.

Санта уже встиг "відвідати" Нову Зеландію та Австралію. Наступна зупинка наразі - Японія.

Доповнення

Кожного Різдвяного Свята NORAD - Командування аерокосмічної оборони Північної Америки - забезпечує відстеження саней Санти в реальному часі, коли вони рухаються небом.

Ця традиція бере свій початок у 1955 році, коли помилка в рекламі універмагу змусила маленьку дитину зателефонувати до військового командного центру Колорадо з проханням поговорити з Санта-Клаусом.

Полковник ВПС Гаррі Шоуп, який відповів на дзвінок того вечора, підіграв і запевнив дитину, що він Санта. Коли надходило більше дзвінків, він призначив офіцера для обробки запитів, започаткувавши святковий звичай, який Norad продовжив після свого створення в 1958 році.

Десятиліттями NORAD замінив свої звичайні обов’язки моніторингу повітряного простору, щоб відповісти на запитання дітей про подорож Санти та його дивовижну операцію з доставки подарунків.

Щороку щонайменше 100 000 дітей дзвонять в організацію, щоб дізнатися про місцезнаходження Санта-Клауса. Мільйони інших стежать онлайн дев’ятьма мовами за тим, як Санта-Клаус проноситься земними меридіанами.

Юлія Шрамко

СуспільствоУНН Lite
Новий рік
Нова Зеландія
Австралія
Японія