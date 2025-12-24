Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршруту
Київ • УНН
Санта-Клаус і його олені вирушили у навколосвітню подорож для доставки подарунків, здійснивши вже зупинки в Новій Зеландії та Австралії. Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) відстежує його маршрут.
Санта-Клаус і його олені розпочали подорож навколо земної кулі з місією доставки подарунків і безліччю зупинок протягом 24 годин. Про початок мандрівки повідомили у Командуванні аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), пише УНН.
Офіційно! Санта злетів з Північного полюса!
Санта уже встиг "відвідати" Нову Зеландію та Австралію. Наступна зупинка наразі - Японія.
Доповнення
Кожного Різдвяного Свята NORAD - Командування аерокосмічної оборони Північної Америки - забезпечує відстеження саней Санти в реальному часі, коли вони рухаються небом.
Ця традиція бере свій початок у 1955 році, коли помилка в рекламі універмагу змусила маленьку дитину зателефонувати до військового командного центру Колорадо з проханням поговорити з Санта-Клаусом.
Полковник ВПС Гаррі Шоуп, який відповів на дзвінок того вечора, підіграв і запевнив дитину, що він Санта. Коли надходило більше дзвінків, він призначив офіцера для обробки запитів, започаткувавши святковий звичай, який Norad продовжив після свого створення в 1958 році.
Десятиліттями NORAD замінив свої звичайні обов’язки моніторингу повітряного простору, щоб відповісти на запитання дітей про подорож Санти та його дивовижну операцію з доставки подарунків.
Щороку щонайменше 100 000 дітей дзвонять в організацію, щоб дізнатися про місцезнаходження Санта-Клауса. Мільйони інших стежать онлайн дев’ятьма мовами за тим, як Санта-Клаус проноситься земними меридіанами.