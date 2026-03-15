Новий лідер Ірану Моджтаба Хаменеї лікується в резиденції путіна після ударів США та Ізраїлю - ЗМІ
Київ • УНН
Моджтаба Хаменеї ймовірно перебуває у москві після успішної операції через поранення. Спецслужби Ірану приховують місцезнаходження лідера в РФ.
Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може перебувати у москві, де, ймовірно, лікується в резиденції путіна після ударів США та Ізраїлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання AJ Jariba.
За даними видання, Хаменеї після поранення потребував хірургічного втручання. Операція відбулась успішно, а сам новий іранський лідер проходить лікування у приватній лікарні, розташованій на території одного з президентських палаців володимира путіна.
Також видання повідомляє, що спецслужби Ірану побоювались можливого витоку інформації про місцезнаходження Хаменеї.
Президент США Дональд Трамп назвав умови Тегерана недостатніми та вимагає повної відмови від ядерних амбіцій.