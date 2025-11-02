$42.080.01
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 19089 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45 • 24122 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 37486 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 44518 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 52517 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 76334 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 84094 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 110517 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 100134 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
США готують військовий плацдарм поблизу Венесуели - Reuters2 листопада, 14:34 • 10122 перегляди
Трамп прийме президента Сирії в Білому домі – новий етап у відносинах Вашингтона і Дамаска2 листопада, 15:21 • 6868 перегляди
Міноборони Британії на прохання короля Чарльза ІІІ позбавить його брата Ендрю звання віце-адмірала2 листопада, 15:30 • 7414 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 12134 перегляди
У Чорному морі після атаки дронів загорівся російський танкер: зафіксовано розлив нафтиPhoto2 листопада, 15:58 • 9982 перегляди
Помічені в Бельгії підозрілі дрони шпигували за F-16 та боєприпасами - міністр

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що дрони над військовими базами, ймовірно, використовувалися для стеження за винищувачами та складами боєприпасів. Він не звинуватив Росію прямо, але зазначив, що мотиви та способи таких дій очевидні.

Новини Світу • 20:33 • 1352 перегляди
Трамп офіційно заявив, що США не планують поки ядерних випробувань – лише "системні"

Президент США Дональд Трамп сказав, що поки Америка не планує ядерні випробування, про що він та американські високопосадовці повідомляли раніше.

Політика • 18:24 • 2850 перегляди
Ізраїль погрожує посилити удари проти "Хезболли" - ЗМІ

Ізраїль планує посилити військові удари проти "Хезболли", представники США попереджають Бейрут, що час для роззброєння організації спливає.

Новини Світу • 2 листопада, 13:40 • 2872 перегляди
Над базою НАТО в Бельгії вночі помітили дрони, спроби зупинити їх були неефективними

Над бельгійською військовою базою НАТО Kleine-Brogel знову зафіксовано три БпЛА. Спроби заглушити або збити дрони виявилися безуспішними, поліція втратила сигнал після 20 кілометрів переслідування.

Новини Світу • 2 листопада, 13:09 • 3122 перегляди
У Бельгії над авіабазою, де зберігаються ядерні боєприпаси США, зафіксовано невідомі дрони

Над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у Бельгії, де розміщені ядерні боєприпаси США, зафіксували кілька дронів. Поліція прибула на місце, але дрони зникли, хоча їх вдалося зафіксувати на відео.

Новини Світу • 1 листопада, 23:27 • 4438 перегляди