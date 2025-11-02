Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що дрони над військовими базами, ймовірно, використовувалися для стеження за
винищувачами та складами боєприпасів. Він не звинуватив Росію прямо, але зазначив, що мотиви та способи таких дій очевидні.
Президент США Дональд Трамп сказав, що поки Америка не планує ядерні випробування, про що він та американські високопосадовці
повідомляли раніше.
Ізраїль планує посилити військові удари проти "Хезболли", представники США попереджають Бейрут, що час для роззброєння організації
спливає.
Над бельгійською військовою базою НАТО Kleine-Brogel знову зафіксовано три БпЛА. Спроби заглушити або збити дрони виявилися безуспішними, поліція втратила сигнал після 20 кілометрів переслідування.
Над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у Бельгії, де розміщені ядерні боєприпаси США, зафіксували кілька дронів. Поліція прибула
на місце, але дрони зникли, хоча їх вдалося зафіксувати на відео.