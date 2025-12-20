США уклали контракт для посилення відстеження ракет у космосі для "Золотого купола" Трампа
Київ • УНН
Агентство з розвитку космосу США (SDA) уклало з L3Harris Technologies контракт на 843 мільйони доларів на 18 супутників для посилення відстеження ракет. Це доповнення до попередніх замовлень на 34 системи, що є ключовим елементом оборонного щита "Золотий купол" Трампа.
Агентство з розвитку космосу США (SDA) уклало з L3Harris Technologies контракт майже на 1 мільярд доларів на будівництво супутників, які посилять лінію відстеження ракет над Землею, ключовий елемент оборонного щита "Золотий купол" президента США Дональда Трампа, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Контракт на 843 мільйони доларів на 18 супутників є доповненням до двох попередніх замовлень на 34 системи, які починалися як експериментальна розробка для Агентства протиракетної оборони США (MDA) лише кілька років тому.
Компанія L3Harris була спочатку обрана для створення комплекту із чотирьох супутників у межах програми Агентства протиракетної оборони США зі створення космічних датчиків відстеження гіперзвукових та балістичних ракет. Компанія запустила перший комплект на орбіту у лютому 2024 року.
Космічне агентство створює угруповання супутників на низькій навколоземній орбіті, які можуть виявляти гіперзвукові ракети, що важко виявляти, а також балістичні ракети.
