США уклали контракт для посилення відстеження ракет у космосі для "Золотого купола" Трампа

17:28 • 1998 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
17:18 • 3768 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
17:00 • 6068 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 5098 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
14:15 • 11193 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 20705 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 24357 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 24464 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 23809 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 19489 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Популярнi новини
Сирський провів зустріч з британською делегацією на чолі з Річардом Найтоном: обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУPhoto20 грудня, 10:06 • 4602 перегляди
WSJ назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною13:37 • 17354 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 19792 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 7586 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 11197 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати18:00 • 214 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити17:00 • 6068 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 80827 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 56605 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 64633 перегляди
Володимир Зеленський
Луїш Монтенегру
Рустем Умєров
Ілон Маск
Віктор Орбан
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Донецька область
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 11226 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 7634 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 19832 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 28117 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 74669 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Су-27
Фільм
Financial Times

США уклали контракт для посилення відстеження ракет у космосі для "Золотого купола" Трампа

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Агентство з розвитку космосу США (SDA) уклало з L3Harris Technologies контракт на 843 мільйони доларів на 18 супутників для посилення відстеження ракет. Це доповнення до попередніх замовлень на 34 системи, що є ключовим елементом оборонного щита "Золотий купол" Трампа.

США уклали контракт для посилення відстеження ракет у космосі для "Золотого купола" Трампа

Агентство з розвитку космосу США (SDA) уклало з L3Harris Technologies контракт майже на 1 мільярд доларів на будівництво супутників, які посилять лінію відстеження ракет над Землею, ключовий елемент оборонного щита "Золотий купол" президента США Дональда Трампа, пише УНН з посиланням на Bloomberg. 

Деталі

Контракт на 843 мільйони доларів на 18 супутників є доповненням до двох попередніх замовлень на 34 системи, які починалися як експериментальна розробка для Агентства протиракетної оборони США (MDA) лише кілька років тому.

Компанія L3Harris була спочатку обрана для створення комплекту із чотирьох супутників у межах програми Агентства протиракетної оборони США зі створення космічних датчиків відстеження гіперзвукових та балістичних ракет. Компанія запустила перший комплект на орбіту у лютому 2024 року.

Космічне агентство створює угруповання супутників на низькій навколоземній орбіті, які можуть виявляти гіперзвукові ракети, що важко виявляти, а також балістичні ракети.

Пентагон завершив розробку плану "Золотого купола", витрати не розголошуються - Bloomberg18.09.25, 09:58 • 4247 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Ядерна зброя
Техніка
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки