США заключили контракт на усиление отслеживания ракет в космосе для "Золотого купола" Трампа
Киев • УНН
Агентство по развитию космоса США (SDA) заключило с L3Harris Technologies контракт на 843 миллиона долларов на 18 спутников для усиления отслеживания ракет. Это дополнение к предыдущим заказам на 34 системы, что является ключевым элементом оборонного щита «Золотой купол» Трампа.
Агентство по развитию космоса США (SDA) заключило с L3Harris Technologies контракт почти на 1 миллиард долларов на строительство спутников, которые усилят линию отслеживания ракет над Землей, ключевой элемент оборонного щита "Золотой купол" президента США Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Контракт на 843 миллиона долларов на 18 спутников является дополнением к двум предыдущим заказам на 34 системы, которые начинались как экспериментальная разработка для Агентства противоракетной обороны США (MDA) всего несколько лет назад.
Компания L3Harris была первоначально выбрана для создания комплекта из четырех спутников в рамках программы Агентства противоракетной обороны США по созданию космических датчиков отслеживания гиперзвуковых и баллистических ракет. Компания запустила первый комплект на орбиту в феврале 2024 года.
Космическое агентство создает группировку спутников на низкой околоземной орбите, которые могут обнаруживать труднообнаруживаемые гиперзвуковые ракеты, а также баллистические ракеты.
