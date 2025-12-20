США заключили контракт на усиление отслеживания ракет в космосе для "Золотого купола" Трампа

$42.340.00
17:28 • 2328 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 4488 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 6926 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 5646 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 11399 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 20829 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 24472 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 24492 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 23836 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 19505 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сырский провел встречу с британской делегацией во главе с Ричардом Найтоном: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУPhoto20 декабря, 10:06 • 4814 просмотра
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной13:37 • 17490 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 20006 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 7896 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 11366 просмотра
публикации
Переезд с домашними животными: что следует знать18:00 • 578 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить17:00 • 6932 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 81012 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 56744 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 64762 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Луиш Монтенегру
Рустем Умеров
Илон Маск
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Одесса
Донецкая область
УНН Lite
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 11454 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 8068 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 20129 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 28177 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 74724 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Сухой Су-27
Фильм
Financial Times

США заключили контракт на усиление отслеживания ракет в космосе для "Золотого купола" Трампа

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Агентство по развитию космоса США (SDA) заключило с L3Harris Technologies контракт на 843 миллиона долларов на 18 спутников для усиления отслеживания ракет. Это дополнение к предыдущим заказам на 34 системы, что является ключевым элементом оборонного щита «Золотой купол» Трампа.

США заключили контракт на усиление отслеживания ракет в космосе для "Золотого купола" Трампа

Агентство по развитию космоса США (SDA) заключило с L3Harris Technologies контракт почти на 1 миллиард долларов на строительство спутников, которые усилят линию отслеживания ракет над Землей, ключевой элемент оборонного щита "Золотой купол" президента США Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg. 

Детали

Контракт на 843 миллиона долларов на 18 спутников является дополнением к двум предыдущим заказам на 34 системы, которые начинались как экспериментальная разработка для Агентства противоракетной обороны США (MDA) всего несколько лет назад.

Компания L3Harris была первоначально выбрана для создания комплекта из четырех спутников в рамках программы Агентства противоракетной обороны США по созданию космических датчиков отслеживания гиперзвуковых и баллистических ракет. Компания запустила первый комплект на орбиту в феврале 2024 года.

Космическое агентство создает группировку спутников на низкой околоземной орбите, которые могут обнаруживать труднообнаруживаемые гиперзвуковые ракеты, а также баллистические ракеты.

Пентагон завершил разработку плана "Золотого купола", расходы не разглашаются - Bloomberg18.09.25, 09:58 • 4247 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Ядерное оружие
Техника
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты