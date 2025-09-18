Пентагон завершил разработку плана "Золотого купола", расходы не разглашаются - Bloomberg

Генерал Космических сил США Майкл Гетлайн, возглавляющий усилия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по созданию системы противовоздушной и космической противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome), завершил разработку плана программы, но Пентагон отказался предоставить какие-либо подробности относительно ее масштабов или стоимости, передает Bloomberg, пишет УНН.

В настоящее время он находится на рассмотрении, и пока дополнительной информации нет, при этом первостепенное значение придается оперативной безопасности - говорится в заявлении Пентагона.

Стоимость инициативы остается главной интригой. В мае Дональд Трамп предположил, что реализация обойдется в 175 миллиардов долларов, однако независимые эксперты прогнозируют существенно большие расходы.

Трамп выделит 25 миллиардов долларов на систему ПРО "Золотой купол" - Politico

По оценкам Бюджетного управления Конгресса США, только космическая сеть перехватчиков может стоить более 540 миллиардов долларов в течение двух десятилетий.

Спикер Пентагона Кингсли Уилсон в прошлом месяце подтвердил высокие риски для бюджета, подчеркнув, что программа будет "очень дорогой", но в то же время "чрезвычайно критической" и важной.

Суть проекта "Золотой купол" заключается в расширении возможностей США для нейтрализации большего количества угроз за счет интеграции новых элементов в уже существующую систему противоракетной обороны. В то же время критики предостерегают: создание космических перехватчиков станет беспрецедентным техническим вызовом.

"Стоимость зависит от уровня географического охвата, типов и количества угроз, с которыми она должна бороться, а также степени устойчивости, которой она должна достичь. Даже незначительные изменения этих параметров могут повлиять на расходы на сотни миллиардов долларов", - пояснил аналитик Американского института предпринимательства Тодд Харрисон.

Напомним

В мае президент США Дональд Трамп официально заявил о начале создания в стране системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Ранее сообщалось, что американская программа системы противоракетной обороны "Золотой купол" не будет завершена до конца президентского срока Дональда Трампа. Представители Пентагона ожидают, что космическое оружие будет готово только для демонстрации к 2028 году.

В сентябре из Калифорнии успешно запустили первый 21 спутник из новой группировки, которая должна стать основой для системы противоракетной обороны США.

Во время обращения 2 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Канада выразила желание присоединиться к проекту "Золотой купол". По его мнению, это будет важное событие для обоих государств.