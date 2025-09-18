$41.180.06
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 25357 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
17 сентября, 17:46 • 34447 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 28211 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 28159 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 32521 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 39118 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41470 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 40484 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 год
16 сентября, 16:50 • 114949 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Пентагон завершил разработку плана "Золотого купола", расходы не разглашаются - Bloomberg

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Генерал Космических сил США Майкл Гетлайн завершил план программы противоракетной обороны "Золотой купол". Пентагон отказывается раскрывать детали относительно ее масштаба или стоимости, ссылаясь на оперативную безопасность.

Пентагон завершил разработку плана "Золотого купола", расходы не разглашаются - Bloomberg

Генерал Космических сил США Майкл Гетлайн, возглавляющий усилия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по созданию системы противовоздушной и космической противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome), завершил разработку плана программы, но Пентагон отказался предоставить какие-либо подробности относительно ее масштабов или стоимости, передает Bloomberg, пишет УНН.

В настоящее время он находится на рассмотрении, и пока дополнительной информации нет, при этом первостепенное значение придается оперативной безопасности

- говорится в заявлении Пентагона.

Стоимость инициативы остается главной интригой. В мае Дональд Трамп предположил, что реализация обойдется в 175 миллиардов долларов, однако независимые эксперты прогнозируют существенно большие расходы.

Трамп выделит 25 миллиардов долларов на систему ПРО "Золотой купол" - Politico20.05.25, 21:40 • 4121 просмотр

По оценкам Бюджетного управления Конгресса США, только космическая сеть перехватчиков может стоить более 540 миллиардов долларов в течение двух десятилетий.

Спикер Пентагона Кингсли Уилсон в прошлом месяце подтвердил высокие риски для бюджета, подчеркнув, что программа будет "очень дорогой", но в то же время "чрезвычайно критической" и важной.

Суть проекта "Золотой купол" заключается в расширении возможностей США для нейтрализации большего количества угроз за счет интеграции новых элементов в уже существующую систему противоракетной обороны. В то же время критики предостерегают: создание космических перехватчиков станет беспрецедентным техническим вызовом.

"Стоимость зависит от уровня географического охвата, типов и количества угроз, с которыми она должна бороться, а также степени устойчивости, которой она должна достичь. Даже незначительные изменения этих параметров могут повлиять на расходы на сотни миллиардов долларов", - пояснил аналитик Американского института предпринимательства Тодд Харрисон.

Напомним

В мае президент США Дональд Трамп официально заявил о начале создания в стране системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Ранее сообщалось, что американская программа системы противоракетной обороны "Золотой купол" не будет завершена до конца президентского срока Дональда Трампа. Представители Пентагона ожидают, что космическое оружие будет готово только для демонстрации к 2028 году.

В сентябре из Калифорнии успешно запустили первый 21 спутник из новой группировки, которая должна стать основой для системы противоракетной обороны США.

Во время обращения 2 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Канада выразила желание присоединиться к проекту "Золотой купол". По его мнению, это будет важное событие для обоих государств.

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Пентагон
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Канада
Соединённые Штаты