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Трамп офіційно заявив про створення у США системи ПРО "Золотий купол" за 175 млрд доларів

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Дональд Трамп офіційно оголосив про створення системи "Золотий купол", на розробку якої виділять 175 млрд доларів. Система має захистити США від усіх ракет, включно з гіперзвуковими.

Трамп офіційно заявив про створення у США системи ПРО "Золотий купол" за 175 млрд доларів

Президент США Дональд Трамп офіційно заявив про початок створення у країні системи протиракетної оборони "Золотий купол". Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави Білого дому, на розробку цієї системи загалом виділять близько 175 мільярдів доларів. "Золотий купол" має запрацювати орієнтовно через три роки.

Я радий повідомити, що в одному великому красивому законопроєкті буде виділено 25 мільярдів доларів на "Золотий купол", щоб допомогти розпочати будівництво. Це початкова сума. Ми говоримо про 175 мільярдів доларів загальної вартості цього проєкту, коли він буде завершений

- сказав Трамп.

Він підкреслив, що "Золотий купол" захистить США майже на 100% від усіх ракет, включно з гіперзвуковими.

Ми офіційно визначилися з архітектурою цієї передової системи, в якій будуть застосовуватися технології наступного покоління на суші, на морі та в космосі, зокрема, розташовані в космосі сенсори та перехоплювачі

- розповів президент США.

Він додав, що Канада також хоче бути під захистом новітньої системи ПРО, і Вашингтон вестиме переговори про це з Оттавою.

Нагадаємо

США планують створити аналог ізраїльського "Залізного купола" для захисту від міжконтинентальних ракет. Проект передбачає розгортання супутників-датчиків та перехоплювачів у космосі.

Як зазначив сенатор Марк Келлі, США вже мають 44 ракетоносії, розташовані по всій Каліфорнії та Алясці. При цьому генерал Космічних сил Чанс Сальцман вважає ініціативу зі створення нової системи оборони важливою.

Трамп хоче "Золотий купол", здатний захистити всю територію США - ЗМІ22.03.25, 20:42 • 30277 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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