Трамп официально заявил о создании в США системы ПРО "Золотой купол" за 175 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп официально заявил о начале создания в стране системы противоракетной обороны "Золотой купол". Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам главы Белого дома, на разработку этой системы в общей сложности выделят около 175 миллиардов долларов. "Золотой купол" должен заработать ориентировочно через три года.

Я рад сообщить, что в одном большом красивом законопроекте будет выделено 25 миллиардов долларов на "Золотой купол", чтобы помочь начать строительство. Это начальная сумма. Мы говорим о 175 миллиардах долларов общей стоимости этого проекта, когда он будет завершен - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что "Золотой купол" защитит США почти на 100% от всех ракет, включая гиперзвуковые.

Мы официально определились с архитектурой этой передовой системы, в которой будут применяться технологии следующего поколения на суше, на море и в космосе, в частности, расположенные в космосе сенсоры и перехватчики - рассказал президент США.

Он добавил, что Канада также хочет быть под защитой новейшей системы ПРО, и Вашингтон будет вести переговоры об этом с Оттавой.

Напомним

США планируют создать аналог израильского "Железного купола" для защиты от межконтинентальных ракет. Проект предусматривает развертывание спутников-датчиков и перехватчиков в космосе.

Как отметил сенатор Марк Келли, у США уже есть 44 ракетоносителя, расположенные по всей Калифорнии и Аляске. При этом генерал Космических сил Чанс Сальцман считает инициативу по созданию новой системы обороны важной.

Трамп хочет "Золотой купол", способный защитить всю территорию США - СМИ