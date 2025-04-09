$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28695 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 42603 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48520 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55052 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67315 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56626 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55842 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119619 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81762 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226228 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.2м/с
62%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87564 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20501 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17424 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16225 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17831 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87564 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119619 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226228 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403287 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395696 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10960 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16226 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17425 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20501 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75134 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Оттава

Новости по теме

Канада введет пошлину на авто из США в ответ на действия Трампа

Правительство Канады введет 25% пошлину на американские автомобили, не соответствующие требованиям USMCA. Также Оттава будет стимулировать внутреннее производство и привлечение инвестиций в автопром.

Новости Мира • 9 апреля, 00:48 • 3696 просмотра

Ведущая платформа для онлайн-торговли не собирается нанимать новых сотрудников без проверки, что ИИ не справится сам

Гендиректор Shopify заявил, что компания не будет расширять штат, пока не будет доказано, что ИИ не может выполнить необходимую работу. Он призвал команды сначала использовать ИИ для достижения результатов.

Экономика • 8 апреля, 07:19 • 12463 просмотра

Канада и Мексика обсудили ответ на возможные пошлины США

Лидеры Канады и Мексики обсудили усиление торговли и инвестиций на фоне угрозы со стороны США. Обе страны стремятся сохранить экономическую стабильность в условиях возможных таможенных ограничений.

Новости Мира • 1 апреля, 22:12 • 8090 просмотра

Марк Карни 14 марта принесет присягу как 24-й премьер-министр Канады: подробности

Марк Карни принесет присягу как 24-й премьер-министр Канады. Он примет бразды правления от Джастина Трюдо после победы на выборах лидера Либеральной партии.

политика • 13 марта, 01:47 • 13706 просмотра

"Канада не продается": предприниматель создал шляпы в ответ на угрозы Трампа

Лиам Муни разработал шляпы с надписью «Канада не продается» в ответ на угрозы Трампа относительно пошлин. Головной убор стал вирусным после того, как его надел премьер Онтарио на встрече с Трюдо.

Новости Мира • 24 января, 12:42 • 25529 просмотра

Канада готовится ввести пошлины на товары из США на сумму 105 млрд долларов - Bloomberg

Канада подготовила проект списка американских товаров на $105 млрд для введения пошлин в ответ на возможные санкции Трампа. 12 из 13 провинций поддержали совместную стратегию противодействия американскому протекционизму.

Новости Мира • 16 января, 03:26 • 79595 просмотра

Джастин Трюдо объявил об отставке

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке с поста лидера Либеральной партии. Он останется на посту премьер-министра до избрания нового лидера партии.

Новости Мира • 6 января, 16:12 • 23296 просмотра

Канада может передать Украине оружие, которое запретила для гражданского использования

Канада расширила запрет на 324 модели огнестрельного оружия и рассматривает возможность их передачи Украине. Киев уже выразил заинтересованность в такой поддержке для борьбы с российской агрессией.

Новости Мира • 6 декабря, 20:45 • 25830 просмотра

В Канаде готовят план по сокращению количества постоянных иммигрантов в стране

Правительство Канады объявит о снижении иммиграционных целей. К 2027 году планируется сократить количество новых постоянных жителей до 365 000, а временных - примерно на 30 000 к 2025 году.

Новости Мира • 24 октября, 06:59 • 15978 просмотра

Масштабный спор между Канадой и Индией: страны высылают дипломатов из-за убийства сикхского сепаратиста в 2023 году

Канада обвинила Индию в причастности к убийству сикхского сепаратиста на своей территории. В ответ обе страны выслали по 6 дипломатов, что привело к ухудшению отношений.

Новости Мира • 15 октября, 08:57 • 11752 просмотра

Швейцария поддерживает «мирную инициативу» Китая и Бразилии по войне в Украине

Швейцария поддержала «мирную инициативу» Китая и Бразилии по Украине, несмотря на отсутствие упоминания об Уставе ООН. Страна считает инициативу важной альтернативой воинственным речам в ООН.

Война • 28 сентября, 20:06 • 32203 просмотра

Генсек НАТО прокомментировал пакт Москвы и Пхеньяна

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал, что новый пакт между Россией и Северной Кореей демонстрирует растущую согласованность между авторитарными государствами, подчеркивая важность единства между демократиями.

политика • 20 июня, 00:17 • 113673 просмотра

Канадские спецслужбы обнаружили попытки КНР вмешаться в выборы в стране

Постоянные попытки Китая вмешаться в канадские выборы могут подорвать демократический процесс и институты страны, говорится в отчете канадского шпионского агентства CSIS.

Новости Мира • 8 мая, 18:01 • 23838 просмотра

Граждане Индии обвиняются в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде

Трое граждан Индии были арестованы и обвинены в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде, что вызвало серьезный дипломатический конфликт между двумя странами.

политика • 4 мая, 01:40 • 26801 просмотра

Канада вслед за США наложила новые санкции против Беларуси

Канада вводит новые санкции против 21 человека в Беларуси за подавление протестов и нарушение прав человека после президентских выборов 2020 года.

Общество • 15 апреля, 22:06 • 24398 просмотра

Студент из Оттавы зарезал 6 человек, в том числе 4 детей

19-летний студент убил 6 граждан Шри-Ланки, в том числе 4 детей и 2 взрослых, в результате ножевого ранения в их доме в Оттаве, Канада.

Общество • 8 марта, 01:53 • 94880 просмотра

Канада возобновляет экспорт оружия в Турцию после того, как Анкара поддержала вступление Швеции в НАТО

Канада и Турция достигли договоренности о возобновлении канадского экспорта компонентов для беспилотников в Турцию в обмен на большую прозрачность их использования. Это произошло после того, как Анкара завершила ратификацию вступления Швеции в НАТО.

Новости Мира • 27 января, 23:09 • 102614 просмотра