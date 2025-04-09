Канада возобновляет экспорт оружия в Турцию после того, как Анкара поддержала вступление Швеции в НАТО

Канада и Турция достигли договоренности о возобновлении канадского экспорта компонентов для беспилотников в Турцию в обмен на большую прозрачность их использования. Это произошло после того, как Анкара завершила ратификацию вступления Швеции в НАТО.