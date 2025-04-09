Правительство Канады введет 25% пошлину на американские автомобили, не соответствующие требованиям USMCA. Также Оттава будет стимулировать внутреннее производство и привлечение инвестиций в автопром.
Гендиректор Shopify заявил, что компания не будет расширять штат, пока не будет доказано, что ИИ не может выполнить необходимую работу. Он призвал команды сначала использовать ИИ для достижения результатов.
Лидеры Канады и Мексики обсудили усиление торговли и инвестиций на фоне угрозы со стороны США. Обе страны стремятся сохранить экономическую стабильность в условиях возможных таможенных ограничений.
Марк Карни принесет присягу как 24-й премьер-министр Канады. Он примет бразды правления от Джастина Трюдо после победы на выборах лидера Либеральной партии.
Лиам Муни разработал шляпы с надписью «Канада не продается» в ответ на угрозы Трампа относительно пошлин. Головной убор стал вирусным после того, как его надел премьер Онтарио на встрече с Трюдо.
Канада подготовила проект списка американских товаров на $105 млрд для введения пошлин в ответ на возможные санкции Трампа. 12 из 13 провинций поддержали совместную стратегию противодействия американскому протекционизму.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке с поста лидера Либеральной партии. Он останется на посту премьер-министра до избрания нового лидера партии.
Канада расширила запрет на 324 модели огнестрельного оружия и рассматривает возможность их передачи Украине. Киев уже выразил заинтересованность в такой поддержке для борьбы с российской агрессией.
Правительство Канады объявит о снижении иммиграционных целей. К 2027 году планируется сократить количество новых постоянных жителей до 365 000, а временных - примерно на 30 000 к 2025 году.
Канада обвинила Индию в причастности к убийству сикхского сепаратиста на своей территории. В ответ обе страны выслали по 6 дипломатов, что привело к ухудшению отношений.
Швейцария поддержала «мирную инициативу» Китая и Бразилии по Украине, несмотря на отсутствие упоминания об Уставе ООН. Страна считает инициативу важной альтернативой воинственным речам в ООН.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал, что новый пакт между Россией и Северной Кореей демонстрирует растущую согласованность между авторитарными государствами, подчеркивая важность единства между демократиями.
Постоянные попытки Китая вмешаться в канадские выборы могут подорвать демократический процесс и институты страны, говорится в отчете канадского шпионского агентства CSIS.
Трое граждан Индии были арестованы и обвинены в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде, что вызвало серьезный дипломатический конфликт между двумя странами.
Канада вводит новые санкции против 21 человека в Беларуси за подавление протестов и нарушение прав человека после президентских выборов 2020 года.
19-летний студент убил 6 граждан Шри-Ланки, в том числе 4 детей и 2 взрослых, в результате ножевого ранения в их доме в Оттаве, Канада.
Канада и Турция достигли договоренности о возобновлении канадского экспорта компонентов для беспилотников в Турцию в обмен на большую прозрачность их использования. Это произошло после того, как Анкара завершила ратификацию вступления Швеции в НАТО.