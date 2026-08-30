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Трамп призвал канадские компании немедленно переносить бизнес в США

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Дональд Трамп призвал канадские компании немедленно перенести бизнес в США. Он пообещал им отсутствие пошлин на фоне торгового спора.

Трамп призвал канадские компании немедленно переносить бизнес в США

Президент США Дональд Трамп призвал канадские компании, ведущие бизнес с Америкой, перенести свою деятельность в Соединённые Штаты. Об этом американский лидер написал в Truth Social, сообщает УНН.

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Трамп заявил, что канадским компаниям следует "немедленно" перенести свою деятельность в США. По его словам, некоторые из них ранее работали в Соединённых Штатах, но покинули страну из-за политики предыдущего американского руководства.

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Пусть все канадские компании, ведущие бизнес с Америкой, немедленно перенесут свою деятельность в Соединённые Штаты. Многие из них — это компании, которые много лет назад уехали из США из-за глупого американского руководства

— написал Трамп.

Пообещал освободить компании от пошлин

Президент США также пообещал канадскому бизнесу отсутствие пошлин в случае переноса деятельности в Соединённые Штаты.

Когда вы вернётесь — никаких пошлин

— подчеркнул Трамп.

Заявление американского президента прозвучало на фоне торговых противоречий между США и Канадой. Вашингтон в последнее время усиливает тарифное давление на канадские товары, тогда как Оттава отвечает собственными торговыми мерами.

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Степан Гафтко

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