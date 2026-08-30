Трамп призвал канадские компании немедленно переносить бизнес в США
Киев • УНН
Дональд Трамп призвал канадские компании немедленно перенести бизнес в США. Он пообещал им отсутствие пошлин на фоне торгового спора.
Президент США Дональд Трамп призвал канадские компании, ведущие бизнес с Америкой, перенести свою деятельность в Соединённые Штаты. Об этом американский лидер написал в Truth Social, сообщает УНН.
Подробности
Трамп заявил, что канадским компаниям следует "немедленно" перенести свою деятельность в США. По его словам, некоторые из них ранее работали в Соединённых Штатах, но покинули страну из-за политики предыдущего американского руководства.
Трамп назвал себя величайшим президентом США, а Байдена и Обаму записал в «провалы»28.08.26, 07:55 • 8467 просмотров
Пусть все канадские компании, ведущие бизнес с Америкой, немедленно перенесут свою деятельность в Соединённые Штаты. Многие из них — это компании, которые много лет назад уехали из США из-за глупого американского руководства
Пообещал освободить компании от пошлин
Президент США также пообещал канадскому бизнесу отсутствие пошлин в случае переноса деятельности в Соединённые Штаты.
Когда вы вернётесь — никаких пошлин
Заявление американского президента прозвучало на фоне торговых противоречий между США и Канадой. Вашингтон в последнее время усиливает тарифное давление на канадские товары, тогда как Оттава отвечает собственными торговыми мерами.
Трамп опубликовал видео, созданное ИИ, с вооружёнными «утками Дональда», охраняющими «озеро Америка»30.08.26, 00:56 • 5046 просмотров