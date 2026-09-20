Хуситы атаковали ракетами и дронами аэропорт Эр-Рияда и нефтяной хаб Саудовской Аравии
Киев • УНН
Хуситы заявили об ударах по "чувствительным" объектам Эр-Рияда и Янбу. Возле аэропорта столицы Саудовской Аравии поднялся большой столб дыма.
Йеменские хуситы атаковали ракетами и беспилотниками «чувствительные» объекты в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что возле главного аэропорта города были замечены пламя и большой столб дыма. Хуситы не уточнили, какие цели они поразили в Эр-Рияде, но заявили, что атаковали объект Aramco в портовом городе Янбу на Красном море, ключевом центре экспорта саудовской нефти.
Операция состоялась в ответ на нападение в столице Йемена Сане
Авторы указывают, что боевые действия между хуситами и Саудовской Аравией превратились в новый театр конфликта в рамках более масштабной войны, которая началась с ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля.
Напомним
Более 115 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома или лагеря из-за резкого обострения боевых действий и наступления хуситов в Йемене. По меньшей мере 112 тысяч стали внутренне перемещёнными лицами, а ещё около 3 тысяч бежали по морю в Джибути.
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