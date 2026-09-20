Хусити атакували ракетами і дронами аеропорт Ер-Ріяда та нафтовий хаб Саудівської Аравії
Київ • УНН
Хусити заявили про удари по "чутливих" об’єктах Ер-Ріяда та Янбу. Біля аеропорту столиці Саудівської Аравії здійнявся великий стовп диму.
Єменські хусити атакували "чутливі" об'єкти в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді ракетами та безпілотниками. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
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Зазначається, що поблизу головного аеропорту міста було помічено полум'я та великий стовп диму. Хусити не уточнили, які цілі вони вразили в Ер-Ріяді, але заявили, що атакували об'єкт Aramco у портовому місті Янбу на Червоному морі, ключовому центрі експорту саудівської нафти.
Операція відбулася у відповідь на напад у столиці Ємену Сані
Автори вказують, що бойові дії між хуситами та Саудівською Аравією перетворилися на новий театр конфлікту в рамках ширшої війни, яка розпочалася з ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого.
Нагадаємо
Понад 115 тисяч людей були змушені залишити свої домівки або табори через різке загострення бойових дій та наступ хуситів у Ємені. Щонайменше 112 тисяч стали внутрішніми переселенцями, а ще близько 3 тисяч втекли морем до Джибуті.
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