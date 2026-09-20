Хусити атакували ракетами і дронами аеропорт Ер-Ріяда та нафтовий хаб Саудівської Аравії

$44.6651.24
ukenru
04:22 • 10310 перегляди
Продовжуйте цькувати українців: міністр оборони Польщі звинуватив депутатів Сейму у грі на користь росіїVideo
03:30 • 11911 перегляди
Сили оборони знищили дронами складський комплекс у Підмосков’ї - Fire PointPhoto
19 вересня, 19:33 • 20168 перегляди
Вибори до держдуми рф: "єдина росія"має 53,5% голосів, без вкидань не обійшлось
19 вересня, 17:29 • 24521 перегляди
Вдруге за день: СБУ уразила реактивний "Герань-5" новим дроном-перехоплювачем Video
19 вересня, 14:35 • 25953 перегляди
Розширення санкції США за депортацію українських дітей до рф: Трамп підписав закон
19 вересня, 11:51 • 27225 перегляди
Удари на тисячу кілометрів углиб рф: у Міноборони розповіли, як діпстрайки виснажують воєнну машину рфVideo
19 вересня, 10:32 • 26002 перегляди
Сили оборони уразили пункти управління дронами, полігон і склади росіян - Генштаб
19 вересня, 10:20 • 20383 перегляди
ГУР показало японській делегації компоненти балістичної ракети КНДРPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 09:46 • 17645 перегляди
Сценарій повторюється: захист лікаря Odrex знову заявив відвід судді
19 вересня, 09:30 • 16478 перегляди
Україна отримає від США нові ракети для С-300, що про них відомо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.3м/с
79%
753мм
Популярнi новини
На Київщині внаслідок атаки рф загинули мама та двоє дітей19 вересня, 20:04 • 6348 перегляди
"Зараз молодь - це який вік?" Зеленський зустрівся з молоддю країн Карпатської вісімкиVideo19 вересня, 20:21 • 7744 перегляди
Канада хоче приєднатися до кредиту ЄС на €90 млрд для України19 вересня, 20:48 • 5586 перегляди
Сибіга по дорозі на Генасамблею ООН завітав до Ісландії: готується співпраця у сфері дронівPhoto19 вересня, 21:49 • 4698 перегляди
Хусити атакували ракетами і дронами аеропорт Ер-Ріяда та нафтовий хаб Саудівської Аравії01:58 • 5828 перегляди
Публікації
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto18 вересня, 16:16 • 40546 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video18 вересня, 15:58 • 59242 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo18 вересня, 14:57 • 38281 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 53066 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 47258 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Владислав Косіняк-Камиш
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Польща
Данія
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек розповів, чому його ексдружина Дженніфер Гарнер відмовилася зніматися з ним у новому фільмі19 вересня, 10:49 • 19175 перегляди
Серена Вільямс рідко з'являється на публіці всією родиною, цього разу вона прийшла з чоловіком і двома донькамиPhoto19 вересня, 08:47 • 19951 перегляди
Кендалл Дженнер відповіла на багаторічні чутки про роман із Карою Делевінь19 вересня, 06:32 • 21871 перегляди
29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає заразPhoto19 вересня, 05:52 • 27355 перегляди
Із антигероя в героя - голкіпер “Оболоні” Федорівський став другим воротарем в історії УПЛ, який відзначився голом з гриVideo18 вересня, 16:55 • 21850 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Фільм
Шахед-136
Серіали
С-300

Хусити атакували ракетами і дронами аеропорт Ер-Ріяда та нафтовий хаб Саудівської Аравії

Київ • УНН

 • 6168 перегляди

Хусити заявили про удари по "чутливих" об’єктах Ер-Ріяда та Янбу. Біля аеропорту столиці Саудівської Аравії здійнявся великий стовп диму.

Хусити атакували ракетами і дронами аеропорт Ер-Ріяда та нафтовий хаб Саудівської Аравії

Єменські хусити атакували "чутливі" об'єкти в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді ракетами та безпілотниками. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що поблизу головного аеропорту міста було помічено полум'я та великий стовп диму. Хусити не уточнили, які цілі вони вразили в Ер-Ріяді, але заявили, що атакували об'єкт Aramco у портовому місті Янбу на Червоному морі, ключовому центрі експорту саудівської нафти.

Операція відбулася у відповідь на напад у столиці Ємену Сані

- цитує видання хуситів.

Автори вказують, що бойові дії між хуситами та Саудівською Аравією перетворилися на новий театр конфлікту в рамках ширшої війни, яка розпочалася з ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого.

Нагадаємо

Понад 115 тисяч людей були змушені залишити свої домівки або табори через різке загострення бойових дій та наступ хуситів у Ємені. Щонайменше 112 тисяч стали внутрішніми переселенцями, а ще близько 3 тисяч втекли морем до Джибуті.

Хусити захопили нові стратегічні території у Червоному морі та посилили контроль над нафтовим маршрутом14.09.26, 23:44 • 10917 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії
Вибухи
Евакуація
Сутички
Ізраїль
Ер-Ріяд
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Іран
Ємен