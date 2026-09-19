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The Guardian
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Дрон прикордонників уразив російську РЛС "Небо-У" за 100 млн доларів

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Бійці підрозділу "Фенікс" одним влучанням вивели з ладу російську РЛС "Небо-У". Її орієнтовна вартість - 100 млн доларів.

Дрон прикордонників уразив російську РЛС "Небо-У" за 100 млн доларів

Бійці підрозділу Фенікс Державної прикордонної служби України уразили дроном російську радіолокаційну станцію Небо-У, орієнтовна вартість якої становить 100 млн доларів США. Про це пресслужба підрозділу повідомила в Telegram, передає УНН.

Деталі

Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" виявили в тилу противника радіолокаційну станцію "Небо-У". І разом із суміжниками почали на неї полювання. В результаті дороговартісну станцію виведено з ладу, а пілотам "Фенікса" для цього знадобилося лише одне прицільне влучання

 - йдеться в дописі.

Додатково

російська радіолокаційна станція "Небо-У" (55Ж6У) - це мобільна РЛС метрового діапазону, призначена для виявлення та супроводження повітряних цілей на великих відстанях.

Вона може ефективно бачити цілі на великій дальності та виявляти станції противника. Орієнтовна вартість становить близько 100 мільйонів доларів США.

Нагадаємо

Українські далекобійні та середньої дальності удари по російських військових і паливних об'єктах завдають рф мільярдних збитків.

Євген Устименко

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