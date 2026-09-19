Дрон прикордонників уразив російську РЛС "Небо-У" за 100 млн доларів
Київ • УНН
Бійці підрозділу "Фенікс" одним влучанням вивели з ладу російську РЛС "Небо-У". Її орієнтовна вартість - 100 млн доларів.
Бійці підрозділу Фенікс Державної прикордонної служби України уразили дроном російську радіолокаційну станцію Небо-У, орієнтовна вартість якої становить 100 млн доларів США. Про це пресслужба підрозділу повідомила в Telegram, передає УНН.
Деталі
Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" виявили в тилу противника радіолокаційну станцію "Небо-У". І разом із суміжниками почали на неї полювання. В результаті дороговартісну станцію виведено з ладу, а пілотам "Фенікса" для цього знадобилося лише одне прицільне влучання
Додатково
російська радіолокаційна станція "Небо-У" (55Ж6У) - це мобільна РЛС метрового діапазону, призначена для виявлення та супроводження повітряних цілей на великих відстанях.
Вона може ефективно бачити цілі на великій дальності та виявляти станції противника. Орієнтовна вартість становить близько 100 мільйонів доларів США.
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