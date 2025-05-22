Встановлювала "відеопастки" для ударів по потягах ЗСУ: СБУ затримала зрадницю на Чернігівщині

СБУ затримала у Чернігівській області 29-річну місцеву мешканку, яка коригувала російські удари по ешелонах ЗСУ. Вона встановлювала "відеопастки" з онлайн-трансляцією біля залізничних перегонів та шукала РЛС.