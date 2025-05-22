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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
22 травня, 14:58 • 25877 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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22 травня, 12:16 • 79142 перегляди

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21 травня, 09:43 • 188425 перегляди

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21 травня, 09:21 • 163279 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

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22 травня, 14:34 • 70740 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 116246 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

22 травня, 10:28 • 121760 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 124963 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 160877 перегляди
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У Telegram шириться нова шахрайська схема: користувачам Vodafone пропонують заміну SIM-карт

У Telegram шахраї, маскуючись під Vodafone, пропонують заміну SIM-карток через фішингові посилання. Компанія заявляє, що надсилає інформацію лише через офіційні канали.

Кримінал та НП • 20 травня, 09:59 • 2142 перегляди

СБУ затримала неповнолітнього зрадника, який "зливав" рф локації Сил оборони у Харкові й Дніпрі

СБУ затримала 17-річного жителя Лозової, який за завданням окупантів збирав дані про позиції ЗСУ у Харківській та Дніпропетровській областях. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Кримінал та НП • 20 травня, 07:25 • 2610 перегляди

На Київщині дві дівчини-підлітки влаштували жорстку бійку в електричці: поліція розслідує пригоду

У Вишневому дві дівчини-підлітки побилися у вагоні електрички. Поліція Київщини проводить перевірку інциденту, відео якого виявили в Telegram.

Кримінал та НП • 19 травня, 22:31 • 44801 перегляди

В Telegram створено фейкові акаунти Зеленського, першої леді, Єрмака та Малюка - ЦПД

Центр протидії дезінформації РНБО України зафіксував створення фейкових акаунтів Президента, першої леді, керівника ОП та голови СБУ. Їхні офіційні акаунти мають відповідний знак верифікації.

Політика • 19 травня, 20:38 • 3545 перегляди

Чи загрожує штраф за відсутність аптечки в авто: пояснення поліції

У Патрульній поліції спростували інформацію про введення нових штрафів за відсутність в автомобілі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки. Вимоги до комплектації ТЗ залишаються незмінними.

Суспільство • 19 травня, 12:57 • 2257 перегляди

На Чернігівщині СБУ затримала агента російської розвідки, який шпигував за Силами оборони

СБУ затримала агента російської воєнної розвідки, який шпигував за українськими військами на півночі. Зраднику загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

Війна • 19 травня, 10:54 • 2546 перегляди

Відповів відмовою спецслужбами Франції: засновник Telegram підтвердив, що не збирався обмежувати голоси консерваторів Румунії

Засновник Telegram заявив, що спецслужби Франції просили заблокувати консервативні голоси в Румунії напередодні виборів. Дуров відмовив, наголосивши на нейтральності платформи.

Новини Світу • 19 травня, 06:31 • 2295 перегляди

Дуров натякнув на втручання одного з європейських урядів у вибори в Румунії. У МЗС Франції відповіли

Павло Дуров заявив, що один з європейських урядів просив заблокувати "консервативні" канали перед виборами в Румунії, але отримав відмову. МЗС Франції назвало це звинувачення необґрунтованим.

Новини Світу • 18 травня, 17:57 • 4222 перегляди

Держава відшкодовуватиме комунальні витрати за розміщення внутрішньо переміщених осіб

Держава відшкодовуватиме закладам кошти за спожиті житлово-комунальні послуги під час тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Компенсації будуть йти через Пенсійний фонд.

Суспільство • 16 травня, 12:21 • 5630 перегляди

Правоохоронці протягом доби знешкодили 7 наркоугруповань, які діяли в різних регіонах України

СБУ та Нацполіція затримали 25 організаторів наркобізнесу, які продавали оптові партії психотропів. Правоохоронці ліквідували нарколабораторії та вилучили велику кількість наркотичних речовин.

Кримінал та НП • 14 травня, 15:39 • 3278 перегляди

MRKTNG MRTHN 2025 "Під сонцем інсайтів": реєстрація відкрита

4 червня на MRKTNG MRTHN 2025 українські маркетологи обговорять креатив, соціальний маркетинг, трансформацію брендів, вплив війни та аналітику. На заході виступлять провідні експерти галузі.

Новини Бізнесу • 13 травня, 17:49 • 18677 перегляди

Намагалися знищити синагогу та авто ЗСУ: у трьох областях затримали п’ятьох паліїв

СБУ та Нацполіція затримали 5 поплічників рф у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях. Вони намагалися знищити синагогу, авто ЗСУ та релейні шафи Укрзалізниці.

Війна • 13 травня, 14:12 • 13999 перегляди

Ворог 12 разів атакував Сіверський та Лиманський напрямки, намагаючись просунутися - ОВА

Російські війська 12 разів атакували Сіверський та Лиманський напрямки, намагаючись просунутися, зокрема біля Білогорівки. В Лисичанську відсутні комунальні послуги, зв’язок та інтернет.

Війна • 11 травня, 06:51 • 4179 перегляди

Партизани хакнули телефон російського командира в Криму і виявили інтимне листування з неповнолітніми

Кібер-АТЕШ зламали телефон майора ППО рф куковенкова. Там знайшли інтимні переписки з неповнолітніми та відео групової мастурбації. Все це виклали у публічний доступ.

Війна • 9 травня, 19:52 • 12272 перегляди

Кабмін змінив правила виплат родинам загиблих військових і осіб з інвалідністю

Уряд оновив порядок надання допомоги родинам загиблих військових та особам з інвалідністю, внісши зміни до підстав призначення виплат та спростивши процедури. Також передбачено механізм повернення коштів до бюджету.

Суспільство • 9 травня, 13:46 • 7501 перегляди

Запорізькі патрульні врятували совеня з дороги з пожвавленим рухом

Патрульні Запоріжжя знайшли на дорозі знесилене совеня. Пташеня передали орнітологині, яка доглядатиме його до повернення в дику природу.

Суспільство • 8 травня, 14:36 • 13348 перегляди

Шахраї видають себе за "Ощадбанк": ЦПД повідомляє про нову схему обману українців

В Україні фіксують шахрайські SMS від імені "Ощадбанку" про борги за кредитами, навіть для тих, хто не є клієнтом.

Суспільство • 6 травня, 08:32 • 42703 перегляди

На Львівщині чоловік дозволив малолітній доньці керувати авто, а сам знімав усе на відео

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Суспільство • 5 травня, 11:42 • 8973 перегляди

російські мільярдери розбагатіли на 15 млрд дол. за перші місяці президентства Трампа - рейтинг BBI

За перші місяці після повернення Трампа російські мільярдери сумарно розбагатіли на $15 млрд. Найбільше заробив усманов, але деякі, як лісін, навпаки, зазнали збитків.

Новини Світу • 2 травня, 08:39 • 13539 перегляди

Всесвітній день паролів: кіберполіція дала поради, як захистити персональні дані

1 травня відзначається Всесвітній день паролів. Кіберполіція закликає українців перевірити надійність своїх паролів та дотримуватися порад для захисту персональних даних.

Суспільство • 1 травня, 07:47 • 9845 перегляди

У Києві на станції метро "Хрещатик" планують ремонт ескалатора: стала відома дата

З 28 квітня на станції метро "Хрещатик" розпочнеться плановий капітальний ремонт ескалатора №1, що веде до Алеї Героїв Небесної Сотні. Ремонт триватиме до червня.

Київ • 28 квітня, 14:23 • 4410 перегляди

Готували теракти на замовлення рф: СБУ затримала у Дніпрі подружжя зрадників

Подружжя облаштувало 6 схованок з вибухівкою для терактів у Дніпрі. Їм загрожує довічне ув'язнення за держзраду та незаконне виготовлення вибухівки.

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Заклала вибухівку біля відділу поліції у Харкові: перед судом постане 15-річна дівчина

У Харкові 15-річна дівчина постане перед судом за терористичний акт. Вона заклала вибухівку біля відділу поліції, отримавши інструкції та винагороду від представників рф.

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Киянин у Telegram знущався з кошеняти: відкрито кримінальне провадження

У Києві відкрито кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Зловмисник пропонував підписникам Telegram-каналу обрати варіанти насильства над кошеням.

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Інформація про поширення у столиці листівок з ворожою пропагандою виявилась фейком - поліція Києва

Поліція Києва перевірила повідомлення про розклеєні листівки з символікою окупантів, але інформація не підтвердилась. Фото, що супроводжували повідомлення, виявилися фотомонтажем.

Київ • 23 квітня, 10:34 • 6621 перегляди

Шахраї розсилають фейкові листи від імені "Ощадбанку" - ЦПД

Зловмисники масово розсилають електронні листи нібито від "Ощадбанку" з вимогою підтвердження особи. Вони погрожують блокуванням рахунку, щоб заволодіти даними користувачів.

Кримінал та НП • 22 квітня, 11:37 • 6333 перегляди

Злочинна група ошукала латвійців на 6 млн грн через фейкові криптовалютні інвестиції - організаторів затримано

Злочинна група діяла під виглядом інвестицій в криптовалюту через фейкові брокерські платформи. Організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років в'язниці.

Кримінал та НП • 22 квітня, 10:10 • 5403 перегляди

У Запорізькій області працює ППО на тлі загрози ворожих КАБів та дронів: у Запоріжжі чули вибухи

У Запорізькій області та місті є загроза застосування КАБів. Також зафіксовано нові групи ударних БпЛА, працює ППО, мешканців закликають перебувати в укриттях.

Війна • 22 квітня, 08:39 • 6291 перегляди

На Запорізькому напрямку розгромили кинутих на прорив окупантів: ГУР уперше показало епічні кадри

Українські захисники розбили атаку росіян на Запорізькому напрямку. Знищено понад 100 окупантів і 15 одиниць техніки, зірвавши плани ворога.

Війна • 22 квітня, 07:39 • 8369 перегляди

Встановлювала "відеопастки" для ударів по потягах ЗСУ: СБУ затримала зрадницю на Чернігівщині

СБУ затримала у Чернігівській області 29-річну місцеву мешканку, яка коригувала російські удари по ешелонах ЗСУ. Вона встановлювала "відеопастки" з онлайн-трансляцією біля залізничних перегонів та шукала РЛС.

Війна • 21 квітня, 07:23 • 5683 перегляди