У Telegram шахраї, маскуючись під Vodafone, пропонують заміну SIM-карток через фішингові посилання. Компанія заявляє, що надсилає інформацію лише через офіційні канали.
СБУ затримала 17-річного жителя Лозової, який за завданням окупантів збирав дані про позиції ЗСУ у Харківській та Дніпропетровській областях. Йому загрожує до 12 років в'язниці.
У Вишневому дві дівчини-підлітки побилися у вагоні електрички. Поліція Київщини проводить перевірку інциденту, відео якого виявили в Telegram.
Центр протидії дезінформації РНБО України зафіксував створення фейкових акаунтів Президента, першої леді, керівника ОП та голови СБУ. Їхні офіційні акаунти мають відповідний знак верифікації.
У Патрульній поліції спростували інформацію про введення нових штрафів за відсутність в автомобілі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки. Вимоги до комплектації ТЗ залишаються незмінними.
СБУ затримала агента російської воєнної розвідки, який шпигував за українськими військами на півночі. Зраднику загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.
Засновник Telegram заявив, що спецслужби Франції просили заблокувати консервативні голоси в Румунії напередодні виборів. Дуров відмовив, наголосивши на нейтральності платформи.
Павло Дуров заявив, що один з європейських урядів просив заблокувати "консервативні" канали перед виборами в Румунії, але отримав відмову. МЗС Франції назвало це звинувачення необґрунтованим.
Держава відшкодовуватиме закладам кошти за спожиті житлово-комунальні послуги під час тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Компенсації будуть йти через Пенсійний фонд.
СБУ та Нацполіція затримали 25 організаторів наркобізнесу, які продавали оптові партії психотропів. Правоохоронці ліквідували нарколабораторії та вилучили велику кількість наркотичних речовин.
4 червня на MRKTNG MRTHN 2025 українські маркетологи обговорять креатив, соціальний маркетинг, трансформацію брендів, вплив війни та аналітику. На заході виступлять провідні експерти галузі.
СБУ та Нацполіція затримали 5 поплічників рф у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях. Вони намагалися знищити синагогу, авто ЗСУ та релейні шафи Укрзалізниці.
Російські війська 12 разів атакували Сіверський та Лиманський напрямки, намагаючись просунутися, зокрема біля Білогорівки. В Лисичанську відсутні комунальні послуги, зв’язок та інтернет.
Кібер-АТЕШ зламали телефон майора ППО рф куковенкова. Там знайшли інтимні переписки з неповнолітніми та відео групової мастурбації. Все це виклали у публічний доступ.
Уряд оновив порядок надання допомоги родинам загиблих військових та особам з інвалідністю, внісши зміни до підстав призначення виплат та спростивши процедури. Також передбачено механізм повернення коштів до бюджету.
Патрульні Запоріжжя знайшли на дорозі знесилене совеня. Пташеня передали орнітологині, яка доглядатиме його до повернення в дику природу.
В Україні фіксують шахрайські SMS від імені "Ощадбанку" про борги за кредитами, навіть для тих, хто не є клієнтом.
У Львівській області чоловік посадив за кермо автомобіля свою неповнолітню доньку, знімаючи це на відео. В салоні також був її молодший брат. Батька притягнуто до відповідальності.
За перші місяці після повернення Трампа російські мільярдери сумарно розбагатіли на $15 млрд. Найбільше заробив усманов, але деякі, як лісін, навпаки, зазнали збитків.
1 травня відзначається Всесвітній день паролів. Кіберполіція закликає українців перевірити надійність своїх паролів та дотримуватися порад для захисту персональних даних.
З 28 квітня на станції метро "Хрещатик" розпочнеться плановий капітальний ремонт ескалатора №1, що веде до Алеї Героїв Небесної Сотні. Ремонт триватиме до червня.
Подружжя облаштувало 6 схованок з вибухівкою для терактів у Дніпрі. Їм загрожує довічне ув'язнення за держзраду та незаконне виготовлення вибухівки.
У Харкові 15-річна дівчина постане перед судом за терористичний акт. Вона заклала вибухівку біля відділу поліції, отримавши інструкції та винагороду від представників рф.
У Києві відкрито кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Зловмисник пропонував підписникам Telegram-каналу обрати варіанти насильства над кошеням.
Поліція Києва перевірила повідомлення про розклеєні листівки з символікою окупантів, але інформація не підтвердилась. Фото, що супроводжували повідомлення, виявилися фотомонтажем.
Зловмисники масово розсилають електронні листи нібито від "Ощадбанку" з вимогою підтвердження особи. Вони погрожують блокуванням рахунку, щоб заволодіти даними користувачів.
Злочинна група діяла під виглядом інвестицій в криптовалюту через фейкові брокерські платформи. Організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років в'язниці.
У Запорізькій області та місті є загроза застосування КАБів. Також зафіксовано нові групи ударних БпЛА, працює ППО, мешканців закликають перебувати в укриттях.
Українські захисники розбили атаку росіян на Запорізькому напрямку. Знищено понад 100 окупантів і 15 одиниць техніки, зірвавши плани ворога.
СБУ затримала у Чернігівській області 29-річну місцеву мешканку, яка коригувала російські удари по ешелонах ЗСУ. Вона встановлювала "відеопастки" з онлайн-трансляцією біля залізничних перегонів та шукала РЛС.