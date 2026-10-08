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Як зрозуміти, що вас заблокували в Telegram: головні ознаки

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

Статус "був(ла) дуже давно", зникнення фото та дзвінки без гудків можуть свідчити про блокування. Пояснюємо, як це перевірити.

Як зрозуміти, що вас заблокували в Telegram: головні ознаки

Статус "був(ла) дуже давно", відсутність аватарки та дзвінки без гудків - основні сигнали того, що вас заблокували в Telegram. УНН розповідає, як перевірити, чи додали вас у бан, чи відрізняється це від видалення профілю та як самому заблокувати або розблокувати співрозмовника.

Основні ознаки блокування у Telegram

Однією із ознак того, що вас заблокували, є статус активності користувача, який міг вас заблокувати. В Telegram існує два статуси активності - "недавно", який скриває, коли востаннє користувач був у мережі, або час відвідин, наприклад, - "щойно", "активність - 20 хвилин тому", тощо.

Якщо ж вас заблокували, то цей статус буде відображатися написом "був(ла) дуже давно".

Ще однією ознакою блокування є фото профілю. Якщо користувач мав власне фото, а не стандартне від Telegram, то при блокуванні воно не буде відображатися, а також на нього не можна буде натиснути, щоб переглянути.

Також ще одним способом перевірити, чи заблокували вас, є дзвінок. Якщо після багатьох спроб зателефонувати користувачеві процес скидається навіть без гудків, найімовірніше, ви заблоковані.

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Як відрізнити блокування від видаленого акаунта

Як вже зазначалося, однією ознакою блокування є фото профілю. Якщо вас заблокували, то фото профілю буде стандартним від Telegram з першою буквою імені користувача. Наприклад, якщо користувач підписаний "Андрій", то у такому випадку на фото буде відображатися просто буква "А".

Натомість видалений акаунт так і буде підписаний - "Видалений акаунт", статус активності буде відображатися, як "дуже давно", а на фото профілю буде "привид".

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Як заблокувати або розблокувати контакт самому

Для того, щоб заблокувати контакт, необхідно зайти у чат з користувачем. Якщо ви плануєте зробити це на комп'ютері, ноутбуці, то варто прогортати вниз, де відомості про користувача, і вибрати "Заблокувати".

На телефоні: зайдіть у чат з користувачем, натисніть або на фото профілю, або на ім’я користувача. Далі натисніть на три крапки, після чого виберіть заблокувати.

Щоб розблокувати користувача, зайдіть у чат з ним, де внизу екрану у вас буде відображатися функція "Розблокувати".

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Павло Башинський

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