У Києві у спільній з ФБР операції затримали адміна Telegram-каналу - у чому підозрюють
Київ • УНН
СБУ та ФБР затримали киянина, якого підозрюють у закликах до терактів і поширенні інструкцій з виготовлення вибухівки. Канал заблокували.
У Києві затримали засновника та адміністратора Telegram-каналу, який підозрюється у тому, що закликав підписників до терактів. Операцію провели СБУ та ФБР США. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора 6 жовтня, передає УНН.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора СБУ у взаємодії з ФБР США викрила та затримала у Києві засновника й адміністратора екстремістського Telegram-каналу. Він закликав підписників до терактів і поширював інструкції з виготовлення вибухових пристроїв
Деталі
За даними слідства, у 2025–2026 роках чоловік створив канал, через який публічно закликав до терактів проти цивільних і правоохоронців в Україні та країнах-партнерах. Також він публікував матеріали та відеоінструкції щодо виготовлення саморобних вибухових пристроїв і небезпечних речовин.
"У своїй квартирі підозрюваний облаштував "дослідницьку лабораторію", де синтезував хімічні вибухові речовини для спорядження саморобних бомб. Він також надавав підписникам інструкції щодо використання електродетонаторів, складання вибухових систем та інших компонентів саморобних пристроїв. Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено близько 10 кг вибухівки, 6 вибухових пристроїв, 200 патронів, електродетонатори заводського та кустарного виробництва, хімічні вибухові й отруйні речовини, а також обладнання для їх синтезу. Крім того, вилучено комп’ютерну техніку із доказами створення та адміністрування Telegram-каналу", – йдеться у дописі.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-2 та ч. 1 ст. 263 КК України — публічні заклики до вчинення терористичного акту та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
"За клопотанням прокурора підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Telegram-канал заблоковано", – йдеться у дописі.
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