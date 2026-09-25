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СБУ затримала агента фсб, який готував удар по виробництву БПЛА

Київ • УНН

 • 850 перегляди

Мешканець Львівщини передавав фсб координати виробництва дронів для підготовки ракетного удару. Йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала агента фсб, який готував удар по виробництву БПЛА

Військова контррозвідка СБУ викрила коригувальника фсб. Ним виявився завербований ворогом мешканець Львівщини, який працював на виробництві безпілотних систем Сил оборони на заході України. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, фігурант мав навести ракетну атаку росіян по цьому об’єкту, щоб зашкодити безперебійному постачанню ударних та розвідувальних БПЛА для українських захисників.

Щоб виконати агентурне завдання, фігурант намагався "злити" фсб геолокації адміністративних, виробничих та складських приміщень потенційної "цілі". Також ворог сподівався отримати від "крота" інформацію про час перебування на режимному об’єкті найбільшої кількості людей. Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали агента

- йдеться в повідомленні.

Під час обшуків після затримання у фігуранта виявили і вилучили  планшет, який він приховано використовував для отримання і передачі розвідданих, а також для зв’язку із куратором від фсб. Слідство встановило, що він був завербований російською спецслужбою через Телеграм-канал з пошуку "легких" заробітків.

Затриманому повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала двох підозрюваних у вибуху біля ТЦК і СП в Миколаєві Стрийського району Львівської області.

Євген Устименко

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