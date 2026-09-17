СБУ затримала двох підозрюваних у вибуху біля ТЦК на Львівщині

Служба безпеки України затримала двох підозрюваних у вибуху біля ТЦК і СП в Миколаєві Стрийського району Львівської області. Про це повідомляє Головне управління СБУ у Львівській області, передає УНН.

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Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій викинули з автомобіля особи, які проїжджали повз військовий об’єкт. Унаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець. Медики надали чоловіку необхідну допомогу на місці - йдеться в повідомленні СБУ.

Тим часом Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про початок кримінального провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки).

За оперативною інформацією, перед вибухом повз відчинені ворота військового об’єкту проїхав автомобіль Daewoo Lanos. Камери відеоспостереження зафіксували, як із переднього пасажирського місця невідома особа викинула на територію ТЦК вибуховий предмет. Згодом до нього підійшов військовослужбовець. У цей момент стався вибух, унаслідок якого він отримав поранення. Медичну допомогу військовослужбовцю надано на місці - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо

У Миколаєві, що на Львівщині, стався вибух біля будівлі ТЦК, поранення отримав військовослужбовець, його госпіталізували.