На Львівщині стався вибух біля ТЦК, поранено військового

У Миколаєві, що на Львівщині, стався вибух біля будівлі ТЦК, поранення отримав військовослужбовець, його госпіталізували, передає УНН із посиланням на Львівський обласний ТЦК і СП.

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Сьогодні, близько 16:30, біля входу будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Миколаїв Львівської області стався вибух невідомого пристрою, який, за попередньою інформацією, був підкинутий невстановленими особами з вулиці.

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Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець 2 відділу Стрийського РТЦК та СП. Його госпіталізували у Миколаївську ЦРЛ, стан пораненого – середньої важкості.

На місці події працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Закликаємо громадян зберігати спокій та користуватися інформацією лише з офіційних джерел.

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