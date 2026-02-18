У Коломийському ТЦК стався вибух, СБУ розслідують теракт
Київ • УНН
У Коломийському районному ТЦК стався вибух о 01:15, кваліфікований СБУ як теракт. Постраждалих немає, будівля пошкоджена.
У приміщенні Коломийського районного ТЦК в Івано-Франківській області вночі стався вибух. Служба безпеки України кваліфікує подію як терористичний акт. Постраждалих немає. Про це повідомили журналістам УНН у пресслужбі СБУ в Івано-Франківській області.
Деталі
СБУ кваліфікує вибух у приміщенні Коломийського районного ТЦК як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження. За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні о 01:15. Унаслідок події постраждалих немає, пошкоджено будівлю ТЦК
За попередньою інформацією, служба безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин теракту та осіб, причетних до нього.
Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Про подальші деталі розслідування будемо інформувати додатково
Деталі
Скандал з Данилом Колесником через побиття працівника ТЦК отримав продовження: поліцейські затримали ексфутболіста.