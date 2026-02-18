$43.260.09
У Коломийському ТЦК стався вибух, СБУ розслідують теракт

Київ • УНН

 • 158 перегляди

У Коломийському районному ТЦК стався вибух о 01:15, кваліфікований СБУ як теракт. Постраждалих немає, будівля пошкоджена.

У Коломийському ТЦК стався вибух, СБУ розслідують теракт

У приміщенні Коломийського районного ТЦК в Івано-Франківській області вночі стався вибух. Служба безпеки України кваліфікує подію як терористичний акт. Постраждалих немає. Про це повідомили журналістам УНН у пресслужбі СБУ в Івано-Франківській області.

Деталі

СБУ кваліфікує вибух у приміщенні Коломийського районного ТЦК як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження. За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні о 01:15. Унаслідок події постраждалих немає, пошкоджено будівлю ТЦК

 - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, служба безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин теракту та осіб, причетних до нього.

Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Про подальші деталі розслідування будемо інформувати додатково

- наголошується у повідомленні.

Деталі

Скандал з Данилом Колесником через побиття працівника ТЦК отримав продовження: поліцейські затримали ексфутболіста.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Івано-Франківська область
Служба безпеки України
