В Коломыйском ТЦК произошел взрыв, СБУ расследует теракт

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
10:59 • 812 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:05 • 4760 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 9074 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 9818 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 12473 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 22065 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 37265 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 37462 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 37604 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 33136 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
67%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Крыму мобильная связь превратилась в фикцию - ЦНС18 февраля, 01:24 • 17791 просмотра
Иран предлагает передать обогащенный уран России для примирения с США - WSJ18 февраля, 02:01 • 11478 просмотра
Зеленский поручил своей команде обсудить с россиянами встречу с Путиным в Женеве - Axios18 февраля, 02:39 • 13335 просмотра
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве05:31 • 13688 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto06:29 • 16577 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 45605 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 60384 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 67380 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 88160 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 90728 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Олег Кипер
Mélovin
Актуальные места
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Одесса
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 15599 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 28266 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 23669 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 33615 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 31179 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Леопард 2
Дипломатка

В Коломыйском ТЦК произошел взрыв, СБУ расследует теракт

Киев • УНН

 • 1760 просмотра

В Коломыйском районном ТЦК произошел взрыв в 01:15, квалифицированный СБУ как теракт. Пострадавших нет, здание повреждено.

В Коломыйском ТЦК произошел взрыв, СБУ расследует теракт

В помещении Коломыйского районного ТЦК в Ивано-Франковской области ночью произошел взрыв. Служба безопасности Украины квалифицирует произошедшее как террористический акт. Пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам УНН в пресс-службе СБУ в Ивано-Франковской области.

Детали

СБУ квалифицирует взрыв в помещении Коломыйского районного ТЦК как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство. По предварительным данным следствия, взрыв произошел сегодня в 01:15. В результате происшествия пострадавших нет, повреждено здание ТЦК

 - говорится в сообщении.

По предварительной информации, служба безопасности совместно с Национальной полицией проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств теракта и лиц, причастных к нему.

Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). О дальнейших деталях расследования будем информировать дополнительно

- отмечается в сообщении.

Детали

Скандал с Даниилом Колесником из-за избиения работника ТЦК получил продолжение: полицейские задержали экс-футболиста.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Ивано-Франковская область
Служба безопасности Украины
Украина