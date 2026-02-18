В Коломыйском ТЦК произошел взрыв, СБУ расследует теракт
Киев • УНН
В Коломыйском районном ТЦК произошел взрыв в 01:15, квалифицированный СБУ как теракт. Пострадавших нет, здание повреждено.
В помещении Коломыйского районного ТЦК в Ивано-Франковской области ночью произошел взрыв. Служба безопасности Украины квалифицирует произошедшее как террористический акт. Пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам УНН в пресс-службе СБУ в Ивано-Франковской области.
Детали
СБУ квалифицирует взрыв в помещении Коломыйского районного ТЦК как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство. По предварительным данным следствия, взрыв произошел сегодня в 01:15. В результате происшествия пострадавших нет, повреждено здание ТЦК
По предварительной информации, служба безопасности совместно с Национальной полицией проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств теракта и лиц, причастных к нему.
Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). О дальнейших деталях расследования будем информировать дополнительно
