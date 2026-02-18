Скандал з Данилом Колесником через побиття працівника ТЦК отримав продовження: поліцейські затримали ексфутболіста
Київ • УНН
Після того, як 24-річний нападник "Колоса-2" Данило Колесник опинився у центрі скандалу через побиття працівника ТЦК, поліцейські затримали тепер уже ексфутболіста, повідомили у ГУНП у Київській області у середу, пише УНН.
У Бучанському районі під час конфлікту місцевий житель завдав удару кулаком в обличчя працівнику ТЦК, який перебував при виконанні службових обов’язків. За скоєне фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі
Деталі
Правоохоронці встановили, що чоловік, перебуваючи в селі Святопетрівське, побачив роботу військовослужбовців ТЦК з перевірки військово-облікових документів та, підійшовши до одного з них, спровокував конфлікт. Після зловмисник навмисно наніс удар кулаком військовослужбовцю, внаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження.
"Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. 24-річного фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - вказали у поліції.
У поліції наголосили, що керівництво клубу, у якому грав чоловік, після інциденту прийняло рішення про його звільнення.
Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом умисного нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.
Нагадаємо
24-річний нападник другої команди ФК "Колос" Данило Колесник опинився в центрі гучного інциденту. У мережі нині активно розповсюджується ролик, на якому видно, як футболіст б’є працівника ТЦК. Клуб швидко відреагував на скандальне відео та вже приніс свої вибачення.