Скандал з Данилом Колесником через побиття працівника ТЦК отримав продовження: поліцейські затримали ексфутболіста

Після того, як 24-річний нападник "Колоса-2" Данило Колесник опинився у центрі скандалу через побиття працівника ТЦК, поліцейські затримали тепер уже ексфутболіста, повідомили у ГУНП у Київській області у середу, пише УНН.

У Бучанському районі під час конфлікту місцевий житель завдав удару кулаком в обличчя працівнику ТЦК, який перебував при виконанні службових обов’язків. За скоєне фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі